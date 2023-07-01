Посадовця, який знімався на росТБ, відсторонили з Міноборони України

Голова департаменту ресурсного забезпечення Міноборони України Руслан Ригованов. Фото: google.com

Учасник антиукраїнських політичних шоу на російському телебаченні Руслан Ригованов нещодавно отримав керівну посаду в Міноборони України. За три дні його вирішили відсторонити.

Про це повідомили в Міноборони.

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У середу, 28 червня, учасника прокремлівських шоу призначили тимчасовим виконувачем обовʼязків директора Департаменту ресурсного забезпечення. Його відсторонили через появу "інформації контраверсійного роду".

"У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні — 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків. Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони повідомили, що наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені.

Результати перевірки оприлюднять згодом.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, український військовий Олег Симороз розповів, що учасник антиукраїнських політичних шоу на російському телебаченні зайняв керівну посаду в Міноборони України. Йдеться про Руслана Ригованова.

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