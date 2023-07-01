Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Посадовця, який знімався на росТБ, відсторонили з Міноборони України arrow

Посадовця, який знімався на росТБ, відсторонили з Міноборони України

1 липня 2023 19:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посадовця, який знімався на росТБ, відсторонили з Міноборони України
Голова департаменту ресурсного забезпечення Міноборони України Руслан Ригованов. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Учасник антиукраїнських політичних шоу на російському телебаченні Руслан Ригованов нещодавно отримав керівну посаду в Міноборони України. За три дні його вирішили відсторонити. 

Про це повідомили в Міноборони.

Читайте також:

Ригованова відсторонили від посади в Міноборони

У середу, 28 червня, учасника прокремлівських шоу призначили тимчасовим виконувачем обовʼязків директора Департаменту ресурсного забезпечення. Його відсторонили через появу "інформації контраверсійного роду".

"У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні — 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків. Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони повідомили, що наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені.

Результати перевірки оприлюднять згодом.

Пост
Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, український військовий Олег Симороз розповів, що учасник антиукраїнських політичних шоу на російському телебаченні зайняв керівну посаду в Міноборони України. Йдеться про Руслана Ригованова.

Також ми писали, що у мережі назрів новий скандал щодо реконструювання їдальні з розширенням приміщень державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на що планують витратити більш ніж 88 млн гривень. Користувачі обурилися такою новиною, хтось вважає, що це задорого, а хтось, що не на часі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз