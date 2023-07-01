Чиновника, который снимался на росТВ, отстранили из Минобороны Украины

Глава департамента ресурсного обеспечения Минобороны Украины Руслан Ригованов. Фото: google.com

Участник антиукраинских политических шоу на российском телевидении Руслан Ригованов недавно получил руководящий пост в Минобороны Украины. Через три дня его решили отстранить.

Об этом сообщили в Минобороны.

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В среду, 28 июня, участник прокремлевских шоу был назначен временным исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения. Его отстранили из-за появления "информации контраверсионного рода".

"В среду, 28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня — 1 июля он был отстранен от временного исполнения обязанностей. Отстранение произошло сразу после появления контраверсионного рода информации относительно указанного лица", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что сейчас проводится внутренняя проверка отдельных фактов, которые были обнародованы.

Результаты проверки будут обнародованы впоследствии.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, украинский военный Олег Симороз рассказал, что участник антиукраинских политических шоу на российском телевидении занял руководящий пост в Минобороны Украины. Речь идет о Руслане Ригованове.

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