Чиновника, который снимался на росТВ, отстранили из Минобороны Украины
Участник антиукраинских политических шоу на российском телевидении Руслан Ригованов недавно получил руководящий пост в Минобороны Украины. Через три дня его решили отстранить.
Об этом сообщили в Минобороны.
Ригованова отстранили от должности в Минобороны
В среду, 28 июня, участник прокремлевских шоу был назначен временным исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения. Его отстранили из-за появления "информации контраверсионного рода".
"В среду, 28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня — 1 июля он был отстранен от временного исполнения обязанностей. Отстранение произошло сразу после появления контраверсионного рода информации относительно указанного лица", — говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что сейчас проводится внутренняя проверка отдельных фактов, которые были обнародованы.
Результаты проверки будут обнародованы впоследствии.
Напомним, украинский военный Олег Симороз рассказал, что участник антиукраинских политических шоу на российском телевидении занял руководящий пост в Минобороны Украины. Речь идет о Руслане Ригованове.
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