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Посол Британії розповіла, за чим найбільше сумуватиме після завершення місії в Україні

30 серпня 2023 17:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посол Британії розповіла, за чим найбільше сумуватиме після завершення місії в Україні
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс завершує свою дипломатичну місію в Україні. Цю посаду вона обіймала з 2019 року. Сіммонс розповіла, за чим буде сумувати та з яким особистим життєвим уроком поїде з країни.

Про це Мелінда Сіммонс розповіла для BBC.

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"Буде за чим сумувати. Одна з головних причин, чому так багато країн підтримують Україну, — це ваша боротьба. Українці борються. І люди бачать, що українці мають волю до боротьби. І це надихає, надає імпульс іншим країнам продовжувати підтримку", — наголосила Сіммонс.

За її словами, такими є український дух і воля — творити і рухатися вперед. Сіммонс зазначила, що це щось абсолютно непересічне. 

Посол Британії в Україні розповіла, що була на ветеранській конференції, яку організувало міністерство у справах ветеранів. 

"І там була виставка малих бізнесів, створених ветеранами. Кожен з них вразив мене своєю креативністю. Це чудовий приклад того, як українець, маючи всього кілька речей — і більше нічого — може створити з них щось неймовірне. Кожен з тих підприємців був саме таким. І ось за цим всім я сумуватиму", — наголосила вона.

Життєвий урок

У Сіммонс запитали, з яким особистим життєвим уроком вона поїде з України. За її словами, це урок про людей. Вона наголосила, що дещо зрозуміла про себе саму. 

"Так само як і всі інші люди тут дещо зрозуміли про себе. А саме: коли ти стикаєшся з найжахливішими обставинами, то відкриваєш у собі щось таке, про що навіть не знав. У мирні часи цим не користуєшся — тому що, слава Богу, воно тоді не потрібне. Але коли треба — воно там", — розповіла Сіммонс.

Посол Британії в України зазначила, що його не потрібно шукати в інших, адже воно є в тобі. Вона додала, що дух здатний творити надзвичайні речі.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня Росія вчергове атакувала Київ та область. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс через російську атаку всю ніч провела у столичному укритті.

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