Розвідка Британії розповіла, чи зможе Україна пройти опалювальний сезон

Опалювальний сезон в Україні. Ілюстративне фото: google.com

Попри повномасштабне вторгнення, Україна, швидше за все, успішно запасеться паливом. Його вистачить для майбутнього опалювального сезону, який скоро розпочнеться.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на інформацію своєї розвідки.

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Досвід з минулого року

"Незважаючи на те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, триватимуть і цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергомережі навіть у воєнний час", — йдеться у повідомленні.

Чи має Україна запаси

У британській розвідці кажуть, що Україні вдалося з успіхом мобілізувати свій гірничодобувний сектор, щоб підтримувати видобуток вугілля та забезпечити його безперебійне постачання для ТЕС і теплових установок в зимній період. Також суттєві запаси газу допомагають створити додатковий резерв.

Зведення британської розвідки

Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що підготовка до зими триває. Він попередив, що російські окупанти продовжать масштабні атаки на енергосистему, яку відновили.