Посол Британии рассказала, по чему больше всего будет скучать после завершения миссии в Украине

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Фото: АрмияInform

Посол Великобритании Мелинда Симмонс завершает свою дипломатическую миссию в Украине. Эту должность она занимала с 2019 года. Симмонс рассказала, по чему будет скучать и с каким личным жизненным уроком уедет из страны.

Об этом Мелинда Симмонс рассказала для BBC.

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По чему будет скучать посол Британии в Украине

"Будет по чему скучать. Одна из главных причин, почему так много стран поддерживают Украину, — это ваша борьба. Украинцы борются. И люди видят, что украинцы имеют волю к борьбе. И это вдохновляет, оказывает импульс другим странам продолжать поддержку", — подчеркнула Симмонс.

По ее словам, такими являются украинский дух и воля — творить и двигаться вперед. Симмонс отметила, что это нечто совершенно незаурядное.

Посол Британии в Украине рассказала, что была на ветеранской конференции, организованной министерством по делам ветеранов.

"И там была выставка малых бизнесов, созданных ветеранами. Каждый из них поразил меня своей креативностью. Это прекрасный пример того, как украинец, имея всего несколько вещей — и больше ничего — может создать из них что-то невероятное. Каждый из тех предпринимателей был именно таким. И вот по этому всему я буду скучать", — подчеркнула она.

Жизненный урок

У Симмонс спросили, с каким личным жизненным уроком она уедет из Украины. По ее словам, это урок о людях. Она подчеркнула, что кое-что поняла о себе самой.

"Так же как и все остальные люди здесь кое-что поняли о себе. А именно: когда ты сталкиваешься с самыми ужасными обстоятельствами, то открываешь в себе что-то такое, о чем даже не знал. В мирные времена этим не пользуешься — потому что, слава Богу, оно тогда не нужно. Но когда надо — оно там", — рассказала Симмонс.

Посол Британии в Украине отметила, что его не нужно искать у других, ведь оно в тебе. Она добавила, что дух способен творить удивительные вещи.

Напомним, в ночь на 13 июля Россия в очередной раз атаковала Киев и область. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс из-за российской атаки всю ночь провела в столичном укрытии.