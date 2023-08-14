Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Посол України в Ізраїлі відреагував на інформацію про скасування безвізу arrow

Посол України в Ізраїлі відреагував на інформацію про скасування безвізу

14 серпня 2023 18:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посол України в Ізраїлі відреагував на інформацію про скасування безвізу
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Фото: Еспресо.TV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відреагував на інформацію про скасування безвізового режиму. За його словами, йшлося лише про призупинення, а не розрив міжурядової угоди між країнами.

Про це Євген Корнійчук сказав для видання "Радіо Свобода".

Читайте також:

Безвіз з Ізраїлем

"Зараз, напередодні Рош га-Шана, знову порушилося питання щодо доцільності відволікання величезної кількості наших держслужбовців під час військових дій для забезпечення безпеки паломників. Не йдеться про скасування безвізу, розглядалося питання щодо призупинення. Тобто, міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати", — сказав Корнійчук.

За його словами, цього року близько 30 тисяч паломників з Ізраїля хочуть приїхати на могилу цадика Нахмана в Умані для святкування Рош га-Шана. Воно припадає на 15-17 вересня. 

Нагадаємо, 11 серпня з'явилася інформація, що Україна планує призупинити безвіз з Ізраїлем. У Міністерстві закордонних справ уже прокоментували це. 

Також ми писали, що посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції та закликало країну обрати правильний бік. 

Додамо, українська влада занепокоєна інформацією про ймовірну передачу Ізраїлем секретних даних із зустрічей "Рамштайн" Росії. Це питання обговорювалося на конференції послів в Ужгороді, яка проходила на початку серпня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз