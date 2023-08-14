Посол України в Ізраїлі відреагував на інформацію про скасування безвізу

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Фото: Еспресо.TV

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відреагував на інформацію про скасування безвізового режиму. За його словами, йшлося лише про призупинення, а не розрив міжурядової угоди між країнами.

Про це Євген Корнійчук сказав для видання "Радіо Свобода".

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Безвіз з Ізраїлем

"Зараз, напередодні Рош га-Шана, знову порушилося питання щодо доцільності відволікання величезної кількості наших держслужбовців під час військових дій для забезпечення безпеки паломників. Не йдеться про скасування безвізу, розглядалося питання щодо призупинення. Тобто, міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати", — сказав Корнійчук.

За його словами, цього року близько 30 тисяч паломників з Ізраїля хочуть приїхати на могилу цадика Нахмана в Умані для святкування Рош га-Шана. Воно припадає на 15-17 вересня.

Нагадаємо, 11 серпня з'явилася інформація, що Україна планує призупинити безвіз з Ізраїлем. У Міністерстві закордонних справ уже прокоментували це.

Також ми писали, що посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції та закликало країну обрати правильний бік.

Додамо, українська влада занепокоєна інформацією про ймовірну передачу Ізраїлем секретних даних із зустрічей "Рамштайн" Росії. Це питання обговорювалося на конференції послів в Ужгороді, яка проходила на початку серпня.