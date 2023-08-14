Посол Украины в Израиле отреагировал на информацию об отмене безвиза

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Фото: Эспрессо.TV

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отреагировал на информацию об отмене безвизового режима. По его словам, речь шла только о приостановлении, а не о разрыве межправительственного соглашения между странами.

Об этом Евгений Корнийчук сказал для издания "Радио Свобода".

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"Сейчас, накануне Рош ха-Шана, снова поднялся вопрос о целесообразности отвлечения огромного количества наших госслужащих во время военных действий для обеспечения безопасности паломников. Речь не идет об отмене безвиза, рассматривался вопрос о приостановлении. То есть, межправительственное соглашение никто не собирался отменять", — сказал Корнийчук.

По его словам, в текущем году около 30 тысяч паломников из Израиля хотят приехать на могилу цадика Нахмана в Умани для празднования Рош га-Шана. Оно выпадает на 15-17 сентября.

Напомним, 11 августа появилась информация, что Украина планирует приостановить безвиз с Израилем. В Министерстве иностранных дел уже прокомментировали это.

Также мы писали, что посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции и призвало страну выдрать правильную сторону.

Добавим, украинские власти обеспокоены информацией о вероятной передаче Израилем секретных данных из встреч "Рамштайна" России. Этот вопрос обсуждался на конференции послов в Ужгороде, проходившей в начале августа.