В Укренерго розповіли, в яких областях завтра не вимикатимуть світло
На завтра Укренерго не надавало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє ДТЕК.
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Як зазначають у ДТЕК, внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.
Водночас через мережеві обмеження завтра в Одеській області діятимуть стабілізаційні відключення.
Нагадаємо, Україна повернула в роботу два енергоблоки на одній з атомних електростанцій, що дозволить знизити дефіцит генерації електроенергії. Наразі в енергосистемі України працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території.
Також ми писали, що міністр енергетики Герман Галущенко розповів, яка ситуація на Запорізькій АЕС. За його словами, окупована ЗАЕС — це найбільша втрата української енергосистеми за час війни.