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Повені в Україні: деякі області, як і раніше, під водою, але ситуація стабілізується

22 квітня 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Повені в Україні: деякі області, як і раніше, під водою, але ситуація стабілізується
Наслідки повені в Україні Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Згідно з інформацією, наданою Гідрометеорологічним центром, у деяких річках України, включаючи Віть, Дніпро, Десну, Сейм, Сож, Прип'ять, Горинь та Західний Буг, спостерігається сезонне підвищення рівня води в межах дев'ять областей країни, а саме Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської. , Кіровоградській, Рівненській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській.

Про це повідомляє ДСНС.

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Проте спостерігається тенденція до зниження темпу підвищення рівня води в річках на півночі України.

Попри це, деякі домашні господарства у сімох областях (Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській та Волинській), як і раніше, залишаються підтопленими, а саме 1251 домашнє господарство та 223 будинки. Кіровоградська область є найбільш постраждалою областю, із 440 підтопленими будинками, а Чернігівська область є другою за постраждалими домашніми господарствами, із 488 підтопленими будинками.

Попри те, що ситуація згодом стабілізується, уряд і місцеві органи влади продовжують вживати заходів щодо надання допомоги постраждалим мешканцям та запобігання новим негативним наслідкам.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, зараз в Україні спостерігається сезонне підняття рівня води в річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. Це вже відчули мешканці Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей, а також Києва.

Найважча ситуація зараз на річці Дніпро. Спостерігається активне зростання рівня води, тому у Київській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях оголошено червоний та помаранчевий рівні небезпеки.

Згідно з прогнозами Укргідрометеоцентру, пік повені в Україні припаде на період з 18 по 28 квітня. Саме у цей період очікується проходження максимальних рівнів.

 

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