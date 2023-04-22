Наводнения в Украине: некоторые области по-прежнему под водой, но ситуация стабилизируется

Последствия наводнения в Украине. Фото: ГСЧС

Согласно информации, предоставленной Гидрометеорологическим центром, в некоторых реках Украины, включая Вить, Днепр, Десну, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах девяти областей страны, а именно Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Тем не менее наблюдается тенденция к снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины.

Несмотря на это, некоторые домашние хозяйства в семи областях (Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской и Волынской) по-прежнему остаются подтопленными, а именно 1251 домашнее хозяйство и 223 дома. Кировоградская область является наиболее пострадавшей областью, с 440 подтопленными домами, а Черниговская область является второй по пострадавшим домашним хозяйствам, с 488 подтопленными домами.

Несмотря на то, что ситуация со временем стабилизируется, правительство и местные органы власти продолжают предпринимать меры по оказанию помощи пострадавшим жителям и предотвращению новых негативных последствий.

Напомним, по данным Укргидрометеоцентра, сейчас в Украине наблюдается сезонное поднятие уровня воды в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Это уже ощутили жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей, также Киева.

Самая тяжелая ситуация сейчас на реке Днепр. Наблюдается активный рост уровня воды, поэтому в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях объявлен красный и оранжевый уровни опасности.

Согласно прогнозам Укргидрометеоцентра, пик половодья в Украине придется на период с 18 по 28 апреля. Именно в этот период ожидается прохождение максимальных уровней.