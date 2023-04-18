Повінь в Україні: ДСНС повідомила про ситуацію в підтоплених регіонах

Рятувальники евакуюють із підтоплених будинків не тільки людей, а і тварин. Фото: ДСНС

Повінь в Україні сповільнюється, але підтопленими залишаються понад 300 будинків і 1500 дворогосподарств. Транспортне сполучення неможливе із 30-ма населеними пунктами на півночі України

Про це повідомляє пресслужба Державної служби із надзвичайних ситуацій.

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За інформацією ДСНС, ситуація із весняною повінню зараз є контрольованою. У даний час є тенденція до зниження темпів підняття води у річках північної частини України.

Разом з тим підтопленими залишаються 1 564 дворогосподарств (Чернігівська — 474, Кіровоградська — 323, Дніпропетровська — 269, Київська — 210, Черкаська — 181 та Полтавська — 107) і 330 будинків (Дніпропетровська — 170, Кіровоградська — 87, Черкаська — 42, Чернігівська — 29 та Полтавська — 2).

Повінь на полях і дорогах

Крім того, у низці областей (Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській) підтоплено понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Власнідок повені без транспортного сполучення залишаються 30 населених пунктів — один у Київській області, усі інші — в Чернігівській.

Нагадаємо, у Києві, за інформацією міської військової адміністрації, пік підняття води очікується 22-23 квітня.