Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Наводнение в Украине: ГСЧС сообщила о ситуации в подтопленных регионах arrow

Наводнение в Украине: ГСЧС сообщила о ситуации в подтопленных регионах

18 апреля 2023 09:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Наводнение в Украине: ГСЧС сообщила о ситуации в подтопленных регионах
Спасатели эвакуируют из подтопленных домов не только людей, но и животных. Фото: ГСЧС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Наводнение в Украине замедляется, но подтопленными остаются более 300 домов и 1500 домохозяйств. Транспортное сообщение невозможно с 30 населенными пунктами на севере Украины

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также:

Подтопленное жилье

По информации ГСЧС, ситуация с весенним наводнением сейчас контролируемая. В настоящее время существует тенденция к снижению темпов поднятия воды в реках северной части Украины.

Вместе с тем, подтопленными остаются 1 564 домохозяйств (Черниговская — 474, Кировоградская — 323, Днепропетровская — 269, Киевская — 210, Черкасская — 181 и Полтавская — 107) и 330 домов (Днепропетровская — 170, Кировоградская — 87, Черкасская — 42, Черниговская — 29 и Полтавская — 2).

Наводнение на полях и дорогах

Кроме того, в ряде областей (Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской) подтоплено более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Владелец наводнения без транспортного сообщения остаются 30 населенных пунктов — один в Киевской области, остальные — в Черниговской.

Напомним, в Киеве, по информации городской военной администрации, пик поднятия воды ожидается 22-23 апреля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB