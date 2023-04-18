Наводнение в Украине: ГСЧС сообщила о ситуации в подтопленных регионах
Наводнение в Украине замедляется, но подтопленными остаются более 300 домов и 1500 домохозяйств. Транспортное сообщение невозможно с 30 населенными пунктами на севере Украины
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Подтопленное жилье
По информации ГСЧС, ситуация с весенним наводнением сейчас контролируемая. В настоящее время существует тенденция к снижению темпов поднятия воды в реках северной части Украины.
Вместе с тем, подтопленными остаются 1 564 домохозяйств (Черниговская — 474, Кировоградская — 323, Днепропетровская — 269, Киевская — 210, Черкасская — 181 и Полтавская — 107) и 330 домов (Днепропетровская — 170, Кировоградская — 87, Черкасская — 42, Черниговская — 29 и Полтавская — 2).
Наводнение на полях и дорогах
Кроме того, в ряде областей (Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской) подтоплено более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
Владелец наводнения без транспортного сообщения остаются 30 населенных пунктов — один в Киевской области, остальные — в Черниговской.
Напомним, в Киеве, по информации городской военной администрации, пик поднятия воды ожидается 22-23 апреля.