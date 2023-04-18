Наводнение в Украине: ГСЧС сообщила о ситуации в подтопленных регионах

Спасатели эвакуируют из подтопленных домов не только людей, но и животных. Фото: ГСЧС

Наводнение в Украине замедляется, но подтопленными остаются более 300 домов и 1500 домохозяйств. Транспортное сообщение невозможно с 30 населенными пунктами на севере Украины

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По информации ГСЧС, ситуация с весенним наводнением сейчас контролируемая. В настоящее время существует тенденция к снижению темпов поднятия воды в реках северной части Украины.

Вместе с тем, подтопленными остаются 1 564 домохозяйств (Черниговская — 474, Кировоградская — 323, Днепропетровская — 269, Киевская — 210, Черкасская — 181 и Полтавская — 107) и 330 домов (Днепропетровская — 170, Кировоградская — 87, Черкасская — 42, Черниговская — 29 и Полтавская — 2).

Наводнение на полях и дорогах

Кроме того, в ряде областей (Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской) подтоплено более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Владелец наводнения без транспортного сообщения остаются 30 населенных пунктов — один в Киевской области, остальные — в Черниговской.

Напомним, в Киеве, по информации городской военной администрации, пик поднятия воды ожидается 22-23 апреля.