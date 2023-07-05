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Повітряна тривога на півдні: у Дніпрі та Херсоні прогриміли вибухи

5 липня 2023 22:26
оновлено: 22:49
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога ввечері 5 липня: загроза дронових ударів
Робота ППО у вечірній час. Фото: Генштаб ЗСУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Дніпрі та Херсоні увечері, 5 липня, прозвучали вибухи під час повітряної тривоги. У низці південних областей оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

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Офіційні джерела поки що не підтвердили вибухи. 

Станом на 22:20 карта повітряних тривог має такий вигляд. 

Карта повітряних тривог увечері 5 липня
Карта повітряних тривог увечері 5 липня

Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про загрозу дронових ударів на Дніпропетровщині. 

Про вибухи у Херсоні повідомляють місцеві ЗМІ

Також про пуски авіабомб на Херсонщині повідомляють моніторингові канали. 

22:31 На Херсонщині оголосили відбій повітряної тривоги. 

Карта повітряних тривог увечері 5 липня
Карта повітряних тривог увечері 5 липня

Новина доповнюється...

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