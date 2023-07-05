Повітряна тривога ввечері 5 липня: загроза дронових ударів

Робота ППО у вечірній час. Фото: Генштаб ЗСУ

У Дніпрі та Херсоні увечері, 5 липня, прозвучали вибухи під час повітряної тривоги. У низці південних областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Офіційні джерела поки що не підтвердили вибухи.

Станом на 22:20 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог увечері 5 липня

Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про загрозу дронових ударів на Дніпропетровщині.

Про вибухи у Херсоні повідомляють місцеві ЗМІ.

Також про пуски авіабомб на Херсонщині повідомляють моніторингові канали.

22:31 На Херсонщині оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог увечері 5 липня

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