Воздушная тревога вечером 5 июля: угроза дроновых ударов

Работа ПВО в вечернее время. Фото: Генштаб ВСУ

В Днепре и Херсоне вечером 5 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В ряде южных областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Официальные источники пока не подтвердили взрывы.

По состоянию на 22:20 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог вечером 5 июля

Командование Воздушных сил ВСУ предупредило об угрозе дроновых ударов в Днепропетровской области.

О взрывах в Херсоне сообщают местные СМИ.

Также о пусках авиабомб в Херсонской области сообщают мониторинговые каналы.

22:31 В Херсонской области объявили отбой воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог вечером 5 июля

22:55 Объявлено об угрозе артиллерийских обстрелов в Никопольском районе.

Карта воздушных тревог вечером 5 июля

Напомним, 5 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки. В частности, на заседании речь шла о защите АЭС и ситуации на фронте.