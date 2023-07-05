Воздушная тревога вечером 5 июля: угроза дроновых ударов

Воздушная тревога на юге: в Днепре и Херсоне прогремели взрывы
В Днепре и Херсоне вечером 5 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В ряде южных областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Официальные источники пока не подтвердили взрывы.
По состоянию на 22:20 карта воздушных тревог выглядит так.
Командование Воздушных сил ВСУ предупредило об угрозе дроновых ударов в Днепропетровской области.
О взрывах в Херсоне сообщают местные СМИ.
Также о пусках авиабомб в Херсонской области сообщают мониторинговые каналы.
22:31 В Херсонской области объявили отбой воздушной тревоги.
22:55 Объявлено об угрозе артиллерийских обстрелов в Никопольском районе.
Напомним, 5 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки. В частности, на заседании речь шла о защите АЭС и ситуации на фронте.