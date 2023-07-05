Захист АЕС і ситуація на фронті: Зеленський провів розширену Ставку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 5 липня, президент України Володимир Зеленський провів розширену Ставку. Зокрема, на засіданні йшлося про захист АЕС та ситуацію на фронті.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Зеленський провів Ставку 5 липня

Відомо, що Ставка тривала дві години. Вона була присвячена обговоренню "основних викликів".

"Сьогодні Ставка розширена. Дві години — на обговорення основних викликів. Перше — захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора "Енергоатома" Котіна та директора ХАЕС Козюру. Друге — ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому — розпорядження посилювати Північ", — йдеться у повідомленні.

Окремо, на засіданні говорили про збільшення власного виробництва техніки та боєприпасів.

"Третє — подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром — Камишін, Мінінфраструктури — Кубраков, Міноборони — Резніков", — каже Зеленський.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 4 липня Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зробив заяву щодо ситуації на ЗАЕС. Президент України заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами президента, світ має зупинити це зло.