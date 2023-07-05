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Захист АЕС і ситуація на фронті: Зеленський провів розширену Ставку

5 липня 2023 13:27
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Козюк Тетяна
редактор
Захист АЕС і ситуація на фронті: Зеленський провів розширену Ставку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 5 липня, президент України Володимир Зеленський провів розширену Ставку. Зокрема, на засіданні йшлося про захист АЕС та ситуацію на фронті. 

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Відомо, що Ставка тривала дві години. Вона була присвячена обговоренню "основних викликів". 

"Сьогодні Ставка розширена. Дві години — на обговорення основних викликів. Перше — захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора "Енергоатома" Котіна та директора ХАЕС Козюру. Друге — ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому — розпорядження посилювати Північ", — йдеться у повідомленні. 

Окремо, на засіданні говорили про збільшення власного виробництва техніки та боєприпасів. 

"Третє — подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром — Камишін, Мінінфраструктури — Кубраков, Міноборони — Резніков", — каже Зеленський. 

 

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Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 4 липня Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зробив заяву щодо ситуації на ЗАЕС. Президент України заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами президента, світ має зупинити це зло.

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