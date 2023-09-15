Повітряна тривога охоплює Україну: які області під загрозою атаки БпЛА
15 вересня 2023 04:17
оновлено: 04:25
Безпілотник у небі. Фото: google.com
Україною поширюється повітряна тривога. Сьогодні вночі, 15 вересня, "почервоніли" Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та інші області. Там оголошена небезпека удару БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Оновлено 04:20. Повітряна тривога триває в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Є загроза удару безпілотниками.
Оновлено 04:23. Повітряні сили повідомляють про активність авіації ворога на південно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційного озброєння", — додали українські захисники.
Оновлюється...