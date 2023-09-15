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Повітряна тривога охоплює Україну: які області під загрозою атаки БпЛА

15 вересня 2023 04:17
оновлено: 04:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охоплює Україну: які області під загрозою атаки БпЛА
Безпілотник у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україною поширюється повітряна тривога. Сьогодні вночі, 15 вересня, "почервоніли" Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та інші області. Там оголошена небезпека удару БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:20. Повітряна тривога триває в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Є загроза удару безпілотниками.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогоднв, 15 вересня
Повітрна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:23. Повітряні сили повідомляють про активність авіації ворога на південно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційного озброєння", — додали українські захисники.

Попередження про активність авіації ворога від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

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