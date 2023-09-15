Повітряна тривога охоплює Україну: які області під загрозою атаки БпЛА

Безпілотник у небі. Фото: google.com

Україною поширюється повітряна тривога. Сьогодні вночі, 15 вересня, "почервоніли" Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та інші області. Там оголошена небезпека удару БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:20. Повітряна тривога триває в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Є загроза удару безпілотниками.

Повітрна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:23. Повітряні сили повідомляють про активність авіації ворога на південно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційного озброєння", — додали українські захисники.

Джерело: t.me/kpszsu

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