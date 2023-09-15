Вибухи в Миколаївській області сьогодні, 15 вересня: обстріл ворожих БпЛА

Вибухи в Миколаївській області: обстріл БпЛА
15 вересня 2023 03:57
оновлено: 04:07
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
Сьогодні вночі, 15 вересня, ворог не полишає спроб знову атакувати Україну. Зараз лунають вибухи в Миколаївській області, у регіоні триває повітряна тривога. Ймовірно працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Вибухи в Миколаївській області сьогодні, 15 вересня
Оновлено 04:00. У Миколаївській області працює ППО.
Оновлено 04:02. Наразі в Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Також є небезпека удару БпЛА.
Оновлено 04:03. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу для Миколаївської та Кіровоградської областей щодо можливої атаки безпілотників.
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