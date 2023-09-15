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Вибухи в Миколаївській області: обстріл БпЛА

15 вересня 2023 03:57
оновлено: 04:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Миколаївській області сьогодні, 15 вересня: обстріл ворожих БпЛА
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 15 вересня, ворог не полишає спроб знову атакувати Україну. Зараз лунають вибухи в Миколаївській області, у регіоні триває повітряна тривога. Ймовірно працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Миколаївській області сьогодні, 15 вересня

Оновлено 04:00. У Миколаївській області працює ППО.

Оновлено 04:02. Наразі в Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Також є небезпека удару БпЛА.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 15 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:03. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу для Миколаївської та Кіровоградської областей щодо можливої атаки безпілотників.

"Николаевский Ванек" попереджає про загрозу для Миколаївської та Кіровоградської областей
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлюється...

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