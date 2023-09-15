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Воздушная тревога охватывает Украину: какие области под угрозой атаки БпЛА

15 сентября 2023 04:17
обновлено: 04:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога охватывает Украину: какие области под угрозой атаки БпЛА
Беспилотник в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По Украине распространяется воздушная тревога. Сегодня ночью, 15 сентября, покраснели Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и другие области. Там объявлена опасность удара БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:20. Воздушная тревога продолжается в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях. Есть угроза удара беспилотниками.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 15 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:23. Воздушные силы сообщают об активности авиации неприятеля на юго-восточном направлении.

"Угроза применения авиационного вооружения" , - добавили украинские защитники.

Предупреждение об активности авиации врага от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

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