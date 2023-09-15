Воздушная тревога охватывает Украину: какие области под угрозой атаки БпЛА

Беспилотник в небе. Фото: google.com

По Украине распространяется воздушная тревога. Сегодня ночью, 15 сентября, покраснели Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и другие области. Там объявлена опасность удара БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:20. Воздушная тревога продолжается в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях. Есть угроза удара беспилотниками.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:23. Воздушные силы сообщают об активности авиации неприятеля на юго-восточном направлении.

"Угроза применения авиационного вооружения" , - добавили украинские защитники.

Источник: t.me/kpszsu

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