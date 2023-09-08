Повітряна тривога з обох боків: в яких областях загроза удару ворога
Україною знову шириться повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, а також активність ворожої авіації. Так, сьогодні, 8 серпня "почервоніли" Харківська, Донецька, Одеська та інші області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 01:46. Повітряна тривога з Одещини поширилася й на ігші регіони. Так, повідомляють не лише про загрозу удару БпЛА, а й про застосування ворожої авіації в східних областях.
Оновлено 02:11. "Ванек" повідомляє про підліт БпЛА в бік Чорноморська.
Оновлено 02:16. "Чергова група ударних БпЛА рухається у бік Одеси з акваторії Чорного моря", — повідомляють Повітряні сили.
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