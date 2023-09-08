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Воздушная тревога с обеих сторон: в каких областях угроза удара врага

8 сентября 2023 01:41
обновлено: 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога с обеих сторон: в каких областях угроза удара врага
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По Украине снова ширится воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА, а также активности вражеской авиации. Так, сегодня, 8 августа, "покраснели" Харьковская, Донецкая, Одесская и другие области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:46. Воздушная тревога из Одесщины распространилась и на более плохие регионы. Да, сообщают не только об угрозе удара БпЛА, но и о применении вражеской авиации в восточных областях.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 8 сентября – угроза удара БпЛА и авации
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:11. "Ванек" сообщает о подлете БпЛА в сторону Черноморска.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 02:16. "Очередная группа ударных БПЛА движется в сторону Одессы из акватории Черного моря" , - сообщают Воздушные силы.

Сообщение о БпЛА от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

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