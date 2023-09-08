Воздушная тревога с обеих сторон: в каких областях угроза удара врага
По Украине снова ширится воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА, а также активности вражеской авиации. Так, сегодня, 8 августа, "покраснели" Харьковская, Донецкая, Одесская и другие области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 01:46. Воздушная тревога из Одесщины распространилась и на более плохие регионы. Да, сообщают не только об угрозе удара БпЛА, но и о применении вражеской авиации в восточных областях.
Обновлено 02:11. "Ванек" сообщает о подлете БпЛА в сторону Черноморска.
Обновлено 02:16. "Очередная группа ударных БПЛА движется в сторону Одессы из акватории Черного моря" , - сообщают Воздушные силы.
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