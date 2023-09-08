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У Херсоні вибухи: чим обстрілює ворог

8 вересня 2023 01:52
оновлено: 02:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Херсоні сьогодні 8 вересня: чим ударив ворог
Вибухи вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Небезпека атаки ворога поширилася й на інші південні та східні області України. Наразі російські загарбники вдалися до артилерійського обстрілу Херсона. Також зазначається, що РФ гатить і по прилеглих населених пунктах, гримлять вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Херсоні сьогодні 8 вересня

Оновлено 01:54. Місцеві ЗМІ повідомляють, що ворог обстрілює не лише Херсон, а й селища біля міста. Для цього він застосовує артилерію.

Оновлено 01:57. Зараз у багатьох областях України ще триває небезпека. У південних областях повідомляють про загрозу БпЛА, а в східних — про активність авіації ворога. Таким чином повітряна тривога сьогодні, 8 вересня, продовжує тривати.

Мапа повітряної тривог в Україні сьогодні 8 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що обстріл Одеської області, що здійснюється ворожими безпілотниками, не припиняється. Так, сьогодні, 8 вересня, місцеві жителі чують потужні вибухи.

Також ми писали, що окупанти знову вдаються до обстрілів Одеської області сьогодні, 8 вересня. Так, щойно пролунали вибухи в регіоні, який вже тривалий час під атакою РФ.

Додамо, що Україною знову шириться повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, а також активність ворожої авіації. Так, сьогодні, 8 серпня "почервоніли" Харківська, Донецька, Одеська та інші області.

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