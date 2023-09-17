Працевлаштування в Україні: де платять найбільше
Український ринок праці минулого місяця встановив рекорд за кількістю вакансій. Нині на сайтах з пошуку роботи 102 478 пропозицій. Для порівняння після 24 лютого це число становило лише 6 000.
Work.ua зазначає, де найбільше платять та в яких регіонах потребують фахівців.
Працевлаштування в Україні
За даними сайту, кількість пропозицій про роботу щомісячно росте в таких областях:
- Харківська — 3 732;
- Одеська — 6 927;
- Львівська — 9 705;
- Дніпровська — 9 831;
- Київська — 33 283.
З початку повномасштабної війни збільшилася кількість пропозицій роботи в таких категоріях:
- Культура, музика, шоу-бізнес;
- Готельно-ресторанний бізнес, туризм;
- Сфера обслуговування;
- Управління персоналом, HR.
Найбільше зростання зарплат у категоріях:
- з 32 500 до 35 000 гривень — "Топменеджмент, керівництво вищої ланки";
- з 33 000 до 34 000 гривень — "Нерухомість";
- з 22 500 до 23 500 гривень — "Транспорт, автобізнес";
- з 16 500 до 17 000 гривень — "ЗМІ, видавництво, поліграфія";
- з 16 000 до 17 000 гривень — "Юриспруденція";
Найбільше зросла зарплата за (не керівними, не ІТ) посадами:
- з 53 000 до 55 000 гривень — медіабаєр;
- з 36 250 до 41 250 гривень — ендодонтист;
- з 32 500 до 35 000 гривень — рихтувальник;
- з 32 500 до 34 000 гривень — координатор зі збуту.
Нагадаємо, українські роботодавці отримають від держави компенсацію у сумі до 100,5 тис. грн. Гроші дадуть на покриття витрат з облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, уряд запровадив нову програму виплат компенсацій роботодавцям. Так держава підтримає бізнес, який братиме на роботу громадян інвалідністю та створить для них комфортні умови праці.