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Працевлаштування в Україні: де платять найбільше

17 вересня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Працевлаштування в Україні: де платять найбільше
Чоловік прийшов на співбесіду. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Український ринок праці минулого місяця встановив рекорд за кількістю вакансій. Нині на сайтах з пошуку роботи 102 478 пропозицій. Для порівняння після 24 лютого це число становило лише 6 000.

Work.ua зазначає, де найбільше платять та в яких регіонах потребують фахівців. 

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За даними сайту, кількість пропозицій про роботу щомісячно росте в таких областях:

  • Харківська — 3 732;
  • Одеська — 6 927;
  • Львівська — 9 705;
  • Дніпровська — 9 831;
  • Київська — 33 283.

З початку повномасштабної війни збільшилася кількість пропозицій роботи в таких категоріях:

  • Культура, музика, шоу-бізнес;
  • Готельно-ресторанний бізнес, туризм;
  • Сфера обслуговування;
  • Управління персоналом, HR.

Найбільше зростання зарплат у категоріях:

  • з 32 500 до 35 000 гривень — "Топменеджмент, керівництво вищої ланки";
  • з 33 000 до 34 000 гривень — "Нерухомість";
  • з 22 500 до 23 500 гривень — "Транспорт, автобізнес";
  • з 16 500 до 17 000 гривень — "ЗМІ, видавництво, поліграфія";
  • з 16 000 до 17 000 гривень — "Юриспруденція";

Найбільше зросла зарплата за (не керівними, не ІТ) посадами:

  • з 53 000 до 55 000 гривень — медіабаєр;
  • з 36 250 до 41 250 гривень — ендодонтист;
  • з 32 500 до 35 000 гривень — рихтувальник;
  • з 32 500 до 34 000 гривень — координатор зі збуту.

Нагадаємо, українські роботодавці отримають від держави компенсацію у сумі до 100,5 тис. грн. Гроші дадуть на покриття витрат з облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, уряд запровадив нову програму виплат компенсацій роботодавцям. Так держава підтримає бізнес, який братиме на роботу громадян інвалідністю та створить для них комфортні умови праці.

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