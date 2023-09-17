Працевлаштування в Україні: де платять найбільше

Чоловік прийшов на співбесіду. Фото: depositphotos.com

Український ринок праці минулого місяця встановив рекорд за кількістю вакансій. Нині на сайтах з пошуку роботи 102 478 пропозицій. Для порівняння після 24 лютого це число становило лише 6 000.

Work.ua зазначає, де найбільше платять та в яких регіонах потребують фахівців.

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За даними сайту, кількість пропозицій про роботу щомісячно росте в таких областях:

Харківська — 3 732;

Одеська — 6 927;

Львівська — 9 705;

Дніпровська — 9 831;

Київська — 33 283.

З початку повномасштабної війни збільшилася кількість пропозицій роботи в таких категоріях:

Культура, музика, шоу-бізнес;

Готельно-ресторанний бізнес, туризм;

Сфера обслуговування;

Управління персоналом, HR.

Найбільше зростання зарплат у категоріях:

з 32 500 до 35 000 гривень — "Топменеджмент, керівництво вищої ланки";

з 33 000 до 34 000 гривень — "Нерухомість";

з 22 500 до 23 500 гривень — "Транспорт, автобізнес";

з 16 500 до 17 000 гривень — "ЗМІ, видавництво, поліграфія";

з 16 000 до 17 000 гривень — "Юриспруденція";

Найбільше зросла зарплата за (не керівними, не ІТ) посадами:

з 53 000 до 55 000 гривень — медіабаєр;

з 36 250 до 41 250 гривень — ендодонтист;

з 32 500 до 35 000 гривень — рихтувальник;

з 32 500 до 34 000 гривень — координатор зі збуту.

Нагадаємо, українські роботодавці отримають від держави компенсацію у сумі до 100,5 тис. грн. Гроші дадуть на покриття витрат з облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, уряд запровадив нову програму виплат компенсацій роботодавцям. Так держава підтримає бізнес, який братиме на роботу громадян інвалідністю та створить для них комфортні умови праці.