Трудоустройство в Украине: где платят больше всего

Мужчина пришел на собеседование. Фото: depositphotos.com

Украинский рынок труда в прошлом месяце установил рекорд по количеству вакансий. Сейчас на сайтах по поиску работы 102 478 предложений. Для сравнения после 24 февраля это число составляло всего 6000.

Work.ua отмечает, где больше платят и в каких регионах нужны специалисты.

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По данным сайта, количество предложений о работе ежемесячно растет в следующих областях:

Харьковская — 3 732;

Одесская — 6 927;

Львовская — 9705;

Днепровская — 9 831;

Киевская — 33 283.

С начала полномасштабной войны увеличилось количество предложений работы в следующих категориях:

Культура, музыка, шоу-бизнес;

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм;

Область обслуживания;

Управление персоналом, HR.

Наибольший рост зарплат в категориях:

с 32 500 до 35 000 гривен — "Топ-менеджмент, руководство высшего звена";

с 33 000 до 34 000 гривен — "Недвижимость";

с 22 500 до 23 500 гривен — "Транспорт, автобизнес";

с 16 500 до 17 000 гривен — "СМИ, издательство, полиграфия";

с 16 000 до 17 000 гривен — "Юриспруденция";

Больше всего возросла зарплата по (не руководящим, не ИТ) должностям:

с 53 000 до 55 000 гривен — медиабаер;

с 36 250 до 41 250 гривен — эндодонтист;

с 32 500 до 35 000 гривен — рихтовщик;

с 32 500 до 34 000 гривен — координатор по сбыту.

Напомним, украинские работодатели получат от государства компенсацию в сумме до 100,5 тыс. грн. Деньги дадут на покрытие расходов по обустройству рабочих мест для людей с инвалидностью.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительство ввело новую программу выплат компенсаций работодателям. Так, государство поддержит бизнес, который будет брать на работу граждан инвалидностью и создаст для них комфортные условия труда.