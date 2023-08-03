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Правила мобілізації змінилися: до чого мають бути готові українці вже у серпні

3 серпня 2023 20:46
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні 2023 — які нові правила запрацюють вже у серпні
Мобілізовані українці прибули до територіального центру комплектування. Фото: КОТЦК та СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні триває війна, щоденно українці та українки вступають до лав ЗСУ, щоб захистити країну від загарбника. Разом з тим влада шукає способи вдосконалити процедури проведення мобілізаційних заходів. Як результат, у серпні набув чинності ряд змін, які стосуються повісток, бронювання та відстрочки. 

Про які зміни мають знати військовозобов'язані українці та які нові правила мобілізації діятимуть в серпні, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Які зміни торкнулися повісток 

В Україні більше немає повістки-призову на строкову військову службу. Від 1 серпня в країні законними є три види повісток. Причому документи відповідають за різні процеси:

  1. Для уточнення облікових даних. Її вручають чоловіку для оновлення інформації (сімейний статус, склад сім’ї, стан здоров’я, місце роботи тощо);
  2. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Після її отримання, чоловік має пройти медичне обстеження. До неї додається картка дослідження та військового огляду військовозобовʼязаного.
  3. Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка надходить після проходження медкомісії, якщо військовозобовʼязаного визнано придатним до проходження військової служби.

 

Які види повісток існують в Україні: зміни серпня 2023
Вручення повістки в Україні. Фото: google.com

Зміна умов бронювання працівників

Влада розширила перелік галузей, які мають право забронювати працівників. Також встановлені чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їхньої критичної важливості.

Так, тепер критично важливими можуть вважатися установи ветеринарної медицини, казенні підприємства пробірного контролю.

А звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте упродовж 10 робочих днів з моменту отримання.

 

Хто зможе забронювати працівників з серпня 2023 року: нові правила
Перевірка військово-облікових документів в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП

Зміни щодо мобілізації строковиків

З 1 серпня строковики можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Важливо, що це можливо виключно за бажанням строковика

Це передбачено законом № 3161-IX, який вносить зміни до законодавства щодо проходження військової служби під час дії воєнного стану. 

Як розповів начальник управління кадрового менеджменту Адміністрації Державної прикордонної служби України, бригадний генерал Олексій Харченко, йдеться про строковиків:

  • у яких строк військової служби закінчився під час воєнного стану;
  • у яких військова служба продовжена понад установлені строки;
  • які під час воєнного стану прослужили не менше шести місяців.

 

Зміни щодо мобілізації строковиків
Робота ТЦК та СП у Миколаєві. Фото: МОТЦК та СП

Зміни щодо надання відстрочки військовозобов'язаним

Набув чинності закон №9342, який вносить зміни до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У документі тепер є примітка, що особи, які мають родичів з інвалідністю або які є опікунами родичів з інвалідністю, можуть втратити право на відстрочку, якщо в родині є інші працездатні особи, зобов’язані відповідно до закону їх утримувати.

Тож тепер відстрочка надається тільки в разі, якщо в сім’ї військовозобов’язаного немає інших осіб, які б могли доглядати за людиною з інвалідністю.

 

Зміни щодо надання відстрочки військовозобов'язаним
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП
 

Раніше ми повідомляли, як українцям отримати відстрочку за станом здоров'я під час війни.

Нагадаємо, ми розповідали, як відбувається мобілізація обмежено придатних у серпні цього року та які є особливості. 

Також ми писали, що адвокатів пропонують звільнити від мобілізації

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