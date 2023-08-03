Мобилизация в Украине 2023 — какие новые правила заработают уже в августе

Правила мобилизации изменились: к чему должны быть готовы украинцы уже в августе
В Украине идет война, ежедневно украинцы и украинки вступают в ряды ВСУ, чтобы защитить страну от захватчика. Вместе с тем власти ищут способы усовершенствовать процедуры проведения мобилизационных мероприятий. Как результат, в августе вступил в силу ряд изменений, касающихся повесток, бронирования и отсрочки.
О каких изменениях должны знать военнообязанные украинцы и какие в августе будут действовать новые правила мобилизации, рассказываем далее в материале.
Какие изменения коснулись повесток
В Украине больше нет повестки-призыва на срочную военную службу. С 1 августа в стране законны три вида повесток. Причем документы отвечают за разные процессы:
- Для уточнения учетных данных. Ее вручают мужчине для обновления информации (семейный статус, состав семьи, состояние здоровья, место работы и т.д.);
- Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. После ее получения мужчина должен пройти медицинское обследование. К ней прилагается карта исследования и военного осмотра военнообязанного.
- Мобилизационное распоряжение. Эта повестка поступает после прохождения медкомиссии, если военнообязанный признан годным к прохождению военной службы.
Изменение условий бронирования работников
Власти расширили список отраслей, имеющих право забронировать работников. Также установлены четкие сроки рассмотрения госорганами обращений предприятий, учреждений и организаций по их критической важности.
Так, теперь критически важными могут считаться учреждения ветеринарной медицины, казенные предприятия пробирного контроля.
Обращение же предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено в течение 10 рабочих дней с момента получения.
Изменения касательно мобилизации срочников
С 1 августа срочники могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Важно, что это возможно исключительно по желанию срочника.
Это предусмотрено законом № 3161-IX, который вносит изменения в законодательство о прохождении военной службы во время действия военного положения.
Как рассказал начальник управления кадрового менеджмента Администрации Государственной пограничной службы Украины бригадный генерал Алексей Харченко, речь идет о срочниках:
- у которых срок военной службы истек во время военного положения;
- у которых военная служба продлена сверх установленных сроков;
- которые во время военного положения прослужили не менее шести месяцев.
Изменения по предоставлению отсрочки военнообязанным
Вступил в силу закон №9342, вносящий изменения в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В документе теперь примечание, что лица, имеющие родственников с инвалидностью или опекуны родственников с инвалидностью, могут потерять право на отсрочку, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать.
Теперь отсрочка предоставляется только в случае, если в семье военнообязанного нет других лиц, которые могли бы ухаживать за человеком с инвалидностью.
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