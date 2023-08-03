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Правила мобилизации изменились: к чему должны быть готовы украинцы уже в августе

3 августа 2023 20:46
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине 2023 — какие новые правила заработают уже в августе
Мобилизированные украинцы прибыли в территориальный центр комплектования. Фото: КОТЦК и СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине идет война, ежедневно украинцы и украинки вступают в ряды ВСУ, чтобы защитить страну от захватчика. Вместе с тем власти ищут способы усовершенствовать процедуры проведения мобилизационных мероприятий. Как результат, в августе вступил в силу ряд изменений, касающихся повесток, бронирования и отсрочки.

О каких изменениях должны знать военнообязанные украинцы и какие в августе будут действовать новые правила мобилизации, рассказываем далее в материале.

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Какие изменения коснулись повесток

В Украине больше нет повестки-призыва на срочную военную службу. С 1 августа в стране законны три вида повесток. Причем документы отвечают за разные процессы:

  1. Для уточнения учетных данных. Ее вручают мужчине для обновления информации (семейный статус, состав семьи, состояние здоровья, место работы и т.д.);
  2. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. После ее получения мужчина должен пройти медицинское обследование. К ней прилагается карта исследования и военного осмотра военнообязанного.
  3. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка поступает после прохождения медкомиссии, если военнообязанный признан годным к прохождению военной службы.

 

Какие виды повесток существуют в Украине: изменения августа 2023
Вручение повестки в Украине. Фото: google.com

Изменение условий бронирования работников

Власти расширили список отраслей, имеющих право забронировать работников. Также установлены четкие сроки рассмотрения госорганами обращений предприятий, учреждений и организаций по их критической важности.

Так, теперь критически важными могут считаться учреждения ветеринарной медицины, казенные предприятия пробирного контроля.

Обращение же предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено в течение 10 рабочих дней с момента получения.

 

Кто сможет забронировать работников с августа 2023 года: новые правила
Проверка военно-учетных документов в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП

Изменения касательно мобилизации срочников

С 1 августа срочники могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Важно, что это возможно исключительно по желанию срочника.

Это предусмотрено законом № 3161-IX, который вносит изменения в законодательство о прохождении военной службы во время действия военного положения.

Как рассказал начальник управления кадрового менеджмента Администрации Государственной пограничной службы Украины бригадный генерал Алексей Харченко, речь идет о срочниках:

  • у которых срок военной службы истек во время военного положения;
  • у которых военная служба продлена сверх установленных сроков;
  • которые во время военного положения прослужили не менее шести месяцев.

 

Изменения по мобилизации срочников
Работа ТЦК и СП в Николаеве. Фото: МОТЦК и СП

Изменения по предоставлению отсрочки военнообязанным

Вступил в силу закон №9342, вносящий изменения в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В документе теперь примечание, что лица, имеющие родственников с инвалидностью или опекуны родственников с инвалидностью, могут потерять право на отсрочку, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать.

Теперь отсрочка предоставляется только в случае, если в семье военнообязанного нет других лиц, которые могли бы ухаживать за человеком с инвалидностью.

 

Изменения по предоставлению отсрочки военнообязанным
Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

Ранее мы сообщали, как украинцам получить отсрочку по состоянию здоровья во время войны.

Напомним, мы рассказывали, как происходит мобилизация ограниченно пригодных в августе этого года и какие особенности.

Также мы писали, что адвокатов предлагают освободить от мобилизации.

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