Правила порятунку: як діяти під час повеней

Рятувальники надають допомогу в зоні підтоплення. Фото: ГУ ДСНС України у Житомирській області

Велика вода наступає. В Україні останнім часом значно підвищився рівень води в річках. Через це багато зруйнованих мостів, дамб, розмитих автошляхів та підтоплених житлових будинків.

Рятувальники склали кілька порад, як діяти, коли через негоду опинилися у скрутній ситуації.

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Що робити під час повені

Якщо вода піднімається поступово, то час для підготовки та пошуку інформації у вас буде. При цьому не варто нехтувати порадами:

зберігайте спокій,

не користуйтеся без потреби телефоном,

надайте допомогу інвалідам, дітям та людям літнього віку

дізнайтеся про місце збору мешканців для евакуації

підготуйте документи, одяг, необхідні речі, запас продуктів на кілька днів, медикаменти. Документи варто покласти у водонепроникний пакет

від'єднайте всі електроприлади від електромережі, вимкніть газ

перенесіть цінні речі та харчі на верхні поверхи

Рятувальники працюють у цілодобовому режимі. Фото: ДСНС України

У разу, коли повінь сталася неочікувано, і ви не були готові:

варто зберігати спокій, уникати паніки

зібрати документи, цінності, ліки, харчі

вимкнути електро- та газопостачання, загасити вогонь у грубах.

зачинити вікна та двері

до прибуття допомоги залишатися на верхніх поверхах, дахах, деревах.

подати сигнал рятівникам, щоб вони могли швидко вас знайти

Нагадаємо, на Дніпрі залишається найкритичніша ситуація з підняттям рівня води. Цього року на Чернігівщині очікується паводок, який перевищуватиме рівень паводку 2013 року. Якщо рівень води продовжить підійматися, то під загрозою підтоплення залишаться 22 населені пункти, де проживає понад 4 тисячі осіб.