Правила спасения: как действовать во время наводнений
Большая вода подступает. В Украине в последнее время значительно поднялся уровень воды в реках. Поэтому много разрушенных мостов, дамб, размытых автодорог и подтопленных жилых домов.
Спасатели составили несколько рекомендаций, как поступить, когда из-за непогоды оказались в затруднительной ситуации.
Что делать во время наводнения
Если вода постепенно поднимается, то время для подготовки и поиска информации у вас будет. При этом не следует пренебрегать советами:
- сохраняйте спокойствие,
- не пользуйтесь без необходимости телефоном,
- окажите помощь инвалидам, детям и людям пожилого возраста,
- узнайте место сбора для эвакуации,
- подготовьте документы, одежду, запас продуктов на несколько дней, медикаменты,
- отключите все электроприборы от электросети, выключите газ,
- перенесите ценные вещи и продукты на верхние этажи.
Если наводнение произошло неожиданно и вы не были готовы:
- следует сохранять спокойствие, избегать паники,
- собрать документы, ценности, лекарства, продукты,
- выключить электро- и газоснабжение, потушить огонь в печи,
- закрыть окна и двери,
- до прибытия помощи оставаться на верхних этажах, крышах, деревьях,
- подать сигнал спасателям, чтобы они могли быстро найти вас.
Напомним, на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка 2013 года. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.