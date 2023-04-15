Правила спасения: как действовать во время наводнений

Спасатели оказывают помощь в зоне подтопления. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области

Большая вода подступает. В Украине в последнее время значительно поднялся уровень воды в реках. Поэтому много разрушенных мостов, дамб, размытых автодорог и подтопленных жилых домов.

Спасатели составили несколько рекомендаций, как поступить, когда из-за непогоды оказались в затруднительной ситуации.

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Что делать во время наводнения

Если вода постепенно поднимается, то время для подготовки и поиска информации у вас будет. При этом не следует пренебрегать советами:

сохраняйте спокойствие,

не пользуйтесь без необходимости телефоном,

окажите помощь инвалидам, детям и людям пожилого возраста,

узнайте место сбора для эвакуации,

подготовьте документы, одежду, запас продуктов на несколько дней, медикаменты,

отключите все электроприборы от электросети, выключите газ,

перенесите ценные вещи и продукты на верхние этажи.

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Фото: ГСЧС Украины

Если наводнение произошло неожиданно и вы не были готовы:

следует сохранять спокойствие, избегать паники,

собрать документы, ценности, лекарства, продукты,

выключить электро- и газоснабжение, потушить огонь в печи,

закрыть окна и двери,

до прибытия помощи оставаться на верхних этажах, крышах, деревьях,

подать сигнал спасателям, чтобы они могли быстро найти вас.

Напомним, на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка 2013 года. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.