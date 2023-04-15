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Правила спасения: как действовать во время наводнений

15 апреля 2023 01:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Правила спасения: как действовать во время наводнений
Спасатели оказывают помощь в зоне подтопления. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Большая вода подступает. В Украине в последнее время значительно поднялся уровень воды в реках. Поэтому много разрушенных мостов, дамб, размытых автодорог и подтопленных жилых домов.

Спасатели составили несколько рекомендаций, как поступить, когда из-за непогоды оказались в затруднительной ситуации.

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Спасатели работают в круглосуточном режиме. Фото: ГСЧС Украины

Что делать во время наводнения

Если вода постепенно поднимается, то время для подготовки и поиска информации у вас будет. При этом не следует пренебрегать советами:

  • сохраняйте спокойствие,
  • не пользуйтесь без необходимости телефоном,
  • окажите помощь инвалидам, детям и людям пожилого возраста,
  • узнайте место сбора для эвакуации,
  • подготовьте документы, одежду, запас продуктов на несколько дней, медикаменты,
  • отключите все электроприборы от электросети, выключите газ,
  • перенесите ценные вещи и продукты на верхние этажи.
Спасатели работают в круглосуточном режиме. Фото: ГСЧС Украины

Если наводнение произошло неожиданно и вы не были готовы:

  • следует сохранять спокойствие, избегать паники,
  • собрать документы, ценности, лекарства, продукты,
  • выключить электро- и газоснабжение, потушить огонь в печи,
  • закрыть окна и двери,
  • до прибытия помощи оставаться на верхних этажах, крышах, деревьях,
  • подать сигнал спасателям, чтобы они могли быстро найти вас.

Напомним, на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка 2013 года. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.

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