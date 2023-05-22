Виїзд за кордон чоловіків, які мають бронь — що треба знати українцям

Виїзд за кордон чоловіків, які мають бронь. Фото: Новини.LIVE

Допоки в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, виїзд за кордон для більшості чоловіків неможливий або обмежений. Виїхати з країни можуть лише певні категорії, зокрема чиновники та заброньовані працівники за наявності робочої візи.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в коментарі 24 Каналу пояснив важливі нюанси перетину кордону для чоловіків, які мають бронь.

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За словами правозахисника, така категорія громадян має право залишити межі своєї країни лише за наявності документів, що підтверджують їхнє бронювання — витяг із рішення (наказу) Міністерства економіки.

Також важлива умова — виїзд, згідно з позицією Державної прикордонної служби України, повинен здійснюватися виключно з метою відрядження.



Виїзд за кордон чоловіків, які мають бронь. Фото: ДПСУ

Хто з державних службовців може виїхати за кордон

Юрчак зазначив, що на осіб, які займають державні посади, також поширюється бронь від призову до армії.

Проте ці категорії можуть виїжджати виключно на підставі відповідних рішень про службові відрядження та під посиленим контролем Державної прикордонної служби України:

керівник Офісу Президента України та його заступники;

керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

секретар Ради національної безпеки та оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

народні депутати України; голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

державні секретарі міністерств;

уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

голова та члени Рахункової палати;

голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування;

працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники.

Виїзд за кордон для чоловіків. Фото: google.com

Які є винятки для держслужбовців щодо виїзду з країни:

жінки та/або чоловік, який є одиноким батьком і які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України;

для лікування за кордоном — за наявності документів, які дають право на виїзд з України та мають листа міністра охорони здоров'я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. У такому випадку виїзд дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення;

на підставі окремого рішення Голови Державної прикордонної служби України, у разі якщо за кордоном помер один із членів сім'ї особи першого або другого ступеня споріднення.

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