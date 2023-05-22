Выезд за границу мужчин, имеющих бронь — что нужно знать украинцам

Выезд за границу мужчин, имеющих бронь. Фото: Новини.LIVE

Пока в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, выезд за границу для большинства мужчин невозможен или ограничен. Выехать из страны могут только определенные категории, в том числе чиновники и забронированные работники при наличии рабочей визы.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии 24 Канала объяснил важные нюансы пересечения границы для мужчин, имеющих бронь.

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По словам правозащитника, такая категория граждан имеет право покинуть пределы своей страны только при наличии документов, подтверждающих их бронирование — выписка из решения (приказа) Министерства экономики.

Также важное условие — выезд, согласно позиции Государственной пограничной службы Украины, должен осуществляться исключительно с целью командировки.

Выезд за границу мужчин, имеющих бронь. Фото: ГПСУ

Кто из государственных служащих может уехать за границу

Юрчак отметил, что на лиц, занимающих государственные должности, также распространяется бронь от призыва в армию.

Однако эти категории могут выезжать исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках и под усиленным контролем Государственной пограничной службы Украины:

руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

народные депутаты Украины; глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

государственные секретари министерств;

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

председатель и члены Счетной палаты;

глава и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;

глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;

работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители.

Выезд за границу для мужчин. Фото: google.com

Какие исключения для госслужащих относительно выезда из страны:

женщины и/или мужчина, который является одиноким отцом и имеющих ребенка/детей до 18 лет (включительно), с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины;

для лечения за границей — при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и имеют письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. В таком случае выезд разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства;

на основании отдельного решения Председателя Государственной пограничной службы Украины, в случае, если за границей умер один из членов семьи лица первой или второй степени родства.

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