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Правоохоронці знову проводять обшуки у нардепа Дубінського, — ЗМІ

1 листопада 2023 08:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Правоохоронці знову проводять обшуки у нардепа Дубінського, — ЗМІ
Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вранці 1 листопада правоохоронці знову почали обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Його підозрюють у сприянні незаконному виїзду за кордон військовозобов'язаних. 

Про це повідомляє УП з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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Так, правоохоронці перевіряють можливу причетність народного депутата до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

За словами джерела УП, йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Як відомо, у серпні Олександру Дубінському повідомили про підозру у службовому підробленні для виїзду за кордон. Тоді, за версією слідства, нардеп вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито для супроводження батька на лікування. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, що 27 жовтня Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками у приміщення ТЕЦ у Києві. Слідчі намагалися зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений.

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