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Правоохранители снова проводят обыски у нардепа Дубинского, — СМИ

1 ноября 2023 08:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Правоохранители снова проводят обыски у нардепа Дубинского, — СМИ
Народный депутат Александр Дубинский. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Утром 1 ноября правоохранители снова начали обыски у народного депутата Александра Дубинского. Его подозревают в содействии незаконному выезду за границу военнообязанных.

Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов.

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Так, правоохранители проверяют возможную причастность народного депутата к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.

По словам источника УП, речь идет об организации незаконного выезда родных сожительниц депутата.

Как известно, в августе Александру Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу. Тогда, по версии следствия, нардеп внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы для сопровождения отца на лечение. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства.

Напомним, что 27 октября Государственное бюро расследований пришло с обысками в помещение ТЭЦ в Киеве. Следователи пытались зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен.

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