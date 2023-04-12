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Предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив великодні паски для українських військових

12 квітня 2023 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив великодні паски для українських військових
Митрополит Епіфаній читає молитву у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 12 квітня, Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній освятив великодні паски, що відправлять українським військовим Північної операційної зони. Освячення відбувалося у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

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Деталі

Разом з Предстоятелем ПЦУ молилися командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, військовослужбовці Угрупування військ оборони Києва та меценати. 

"Звертаючись до присутніх Його Блаженство зазначив, що освячуючи ці паски Церква разом з благодійниками хоче передати любов нашим захисникам і захисницям. Предстоятель також сказав, що цей освячений хліб є виявом благословення, щоб наші воїни повернулися додому в доброму здоров’ї й далі розбудовували нашу Батьківщину", — йдеться у повідомленні.

Митрополит Епіфаній наголосив, що українські військові мають потребу у духовній підтримці та по особливому її відчувають, оскільки щодня стикаються з жахіттями війни, спричиненої російською агресією.

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв каже, що християнські традиції — це система християнських звичаїв та вірувань, які передавались з покоління в покоління протягом століть, зберігаючи нашу ідентичність та самобутність.

"Віра завжди супроводжує вас у житті та допомагає реалізувати бажання. Тільки віра допомагає нам реалізовувати свої мрії та втілювати їх у життя якими б фантастичними вони не здавались. З вірою в себе ми завжди матимемо сили рухатися до мети, незважаючи на виклики, з якими нам доведеться зустрітися", — додав Наєв.

Митрополит Епифаний освятил пасхальные паски для военных
Митрополит Епіфаній освятив великодні паски для військових. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
Митрополит Епифаний освятил пасхальные паски для военных
Митрополит Епіфаній освятив великодні паски для військових. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
Митрополит Епифаний освятил пасхальные паски для военных
Митрополит Епіфаній освятив великодні паски для військових. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
Митрополит Епифаний освятил пасхальные паски для военных
Українські військові у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
Митрополит Епифаний освятил пасхальные паски для военных
Українські військові у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, які передбачені Кодексом законів про працю. В країні не буде додаткового вихідного на Великдень.

Також ми писали, що цього року християни східного обряду святкуватимуть Великдень 16 квітня. У столиці України святкові молебні заплановані у 163 культових спорудах.

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