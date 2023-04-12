Предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив великодні паски для українських військових

Митрополит Епіфаній читає молитву у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Сьогодні, 12 квітня, Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній освятив великодні паски, що відправлять українським військовим Північної операційної зони. Освячення відбувалося у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

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Разом з Предстоятелем ПЦУ молилися командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, військовослужбовці Угрупування військ оборони Києва та меценати.

"Звертаючись до присутніх Його Блаженство зазначив, що освячуючи ці паски Церква разом з благодійниками хоче передати любов нашим захисникам і захисницям. Предстоятель також сказав, що цей освячений хліб є виявом благословення, щоб наші воїни повернулися додому в доброму здоров’ї й далі розбудовували нашу Батьківщину", — йдеться у повідомленні.

Митрополит Епіфаній наголосив, що українські військові мають потребу у духовній підтримці та по особливому її відчувають, оскільки щодня стикаються з жахіттями війни, спричиненої російською агресією.

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв каже, що християнські традиції — це система християнських звичаїв та вірувань, які передавались з покоління в покоління протягом століть, зберігаючи нашу ідентичність та самобутність.

"Віра завжди супроводжує вас у житті та допомагає реалізувати бажання. Тільки віра допомагає нам реалізовувати свої мрії та втілювати їх у життя якими б фантастичними вони не здавались. З вірою в себе ми завжди матимемо сили рухатися до мети, незважаючи на виклики, з якими нам доведеться зустрітися", — додав Наєв.

Митрополит Епіфаній освятив великодні паски для військових. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Митрополит Епіфаній освятив великодні паски для військових. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Митрополит Епіфаній освятив великодні паски для військових. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Українські військові у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Українські військові у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

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