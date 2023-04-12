Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Предстоятель ПЦУ Эпифаний освятил пасхальные паски для украинских военных arrow

Предстоятель ПЦУ Эпифаний освятил пасхальные паски для украинских военных

12 апреля 2023 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Предстоятель ПЦУ Эпифаний освятил пасхальные паски для украинских военных
Митрополит Эпифаний читает молитву в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 12 апреля, Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Эпифаний освятил пасхальные паски, которые отправят украинским военным Северной операционной зоны. Освящение прошло в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе.

Об этом сообщает Командование Объединенных Сил ВС Украины.

Читайте также:

Подробности

Вместе с Предстоятелем ПЦУ молились командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, военнослужащие Группировки войск обороны Киева и меценаты.

"Обращаясь к собравшимся Его Блаженство отметил, что освящая эти пасхи Церковь вместе с благотворителями хочет передать любовь нашим защитникам и защитницам. Предстоятель также сказал, что этот освященный хлеб является проявлением благословения, чтобы наши воины вернулись домой в добром здравии и дальше строили нашу Родину", — говорится в сообщении.

Митрополит Эпифаний подчеркнул, что украинские военные нуждаются в духовной поддержке и по-особому ее чувствуют, поскольку каждый день сталкиваются с ужасами войны, вызванной российской агрессией.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев говорит, что христианские традиции — это система христианских обычаев и верований, которые передавались из поколения в поколение на протяжении веков, сохраняя нашу идентичность и самобытность.

"Вера всегда сопровождает вас в жизни и помогает реализовать желания. Только вера помогает нам реализовывать свои мечты и воплощать их в жизнь какими бы фантастическими они ни казались. С верой в себя мы всегда будем силы двигаться к цели, несмотря на вызовы, с которыми нам придется встретиться", — добавил Наев.

Митрополит Епифаний освятил пасхальные пасхи для военных
Митрополит Эпифаний освятил пасхальные паски для военных. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ
Митрополит Епифаний освятил пасхальные пасхи для военных
Митрополит Эпифаний освятил пасхальные паски для военных. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ
Митрополит Епифаний освятил пасхальные пасхи для военных
Митрополит Эпифаний освятил пасхальные паски для военных. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ
Митрополит Епифаний освятил пасхальные пасхи для военных
Украинские военные в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ
Митрополит Епифаний освятил пасхальные пасхи для военных
Украинские военные в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Напомним, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. В стране не будет дополнительного выходного на Пасху.

Также мы писали, что в этом году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 16 апреля. В столице Украины праздничные молебны запланированы в 163 культовых сооружениях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB