Предстоятель ПЦУ Эпифаний освятил пасхальные паски для украинских военных

Митрополит Эпифаний читает молитву в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Сегодня, 12 апреля, Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Эпифаний освятил пасхальные паски, которые отправят украинским военным Северной операционной зоны. Освящение прошло в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе.

Об этом сообщает Командование Объединенных Сил ВС Украины.

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Вместе с Предстоятелем ПЦУ молились командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, военнослужащие Группировки войск обороны Киева и меценаты.

"Обращаясь к собравшимся Его Блаженство отметил, что освящая эти пасхи Церковь вместе с благотворителями хочет передать любовь нашим защитникам и защитницам. Предстоятель также сказал, что этот освященный хлеб является проявлением благословения, чтобы наши воины вернулись домой в добром здравии и дальше строили нашу Родину", — говорится в сообщении.

Митрополит Эпифаний подчеркнул, что украинские военные нуждаются в духовной поддержке и по-особому ее чувствуют, поскольку каждый день сталкиваются с ужасами войны, вызванной российской агрессией.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев говорит, что христианские традиции — это система христианских обычаев и верований, которые передавались из поколения в поколение на протяжении веков, сохраняя нашу идентичность и самобытность.

"Вера всегда сопровождает вас в жизни и помогает реализовать желания. Только вера помогает нам реализовывать свои мечты и воплощать их в жизнь какими бы фантастическими они ни казались. С верой в себя мы всегда будем силы двигаться к цели, несмотря на вызовы, с которыми нам придется встретиться", — добавил Наев.

Митрополит Эпифаний освятил пасхальные паски для военных. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Митрополит Эпифаний освятил пасхальные паски для военных. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Митрополит Эпифаний освятил пасхальные паски для военных. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Украинские военные в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Украинские военные в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Напомним, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. В стране не будет дополнительного выходного на Пасху.

Также мы писали, что в этом году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 16 апреля. В столице Украины праздничные молебны запланированы в 163 культовых сооружениях.