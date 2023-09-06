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Прем'єр-міністерка Данії відвідала Бучу, де вшанувала пам'ять закатованих росіянами людей

6 вересня 2023 16:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прем'єр-міністерка Данії відвідала Бучу, де вшанувала пам'ять закатованих росіянами людей
Метте Фредеріксен покладає квіти до могил закатованих людей. Фото: Офіс генерального прокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Генеральний прокурор Андрій Костін показав прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен місця російських воєнних злочинів у Бучі. Голова данського уряду поклала квіти на могили замучених до смерті людей.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Прем'єр-міністерка Данії відвідала Бучу

"Маємо завжди пам'ятати про жертв жахливих воєнних злочинів, які російські окупанти вчинили на українській землі", — наголосив він.
 
Генпрокурор зазначив, що хоч російські війська відступили з Київської області, агресор продовжує невибіркові обстріли мирних українських міст. 

Прем'єрка Данії відвідала Бучу
Прем'єр-міністерка Данії відвідала Бучу. Фото: Офіс Генпрокурора
Прем'єрка Данії відвідала Бучу
Прем'єр-міністерка Данії відвідала Бучу. Фото: Офіс Генпрокурора

"Сьогодні вранці ворог здійснив чергову ракетну атаку на Київ та населені пункти області. Але кожна така атака лише зміцнює нашу рішучість зупинити росію та домогтися, щоб злочинний режим РФ поніс відповідальність за кожен скоєний злочин", — констатував Андрій Костін.
 
Генпрокурор подякував за підтримку Данією боротьби України за суверенітет і територіальну цілісність, а також за допомогу на шляху до справедливості. 

Прем'єрка Данії відвідала Бучу
Прем'єр-міністерка Данії відвідала Бучу. Фото: Офіс Генпрокурора
Прем'єрка Данії відвідала Бучу
Прем'єр-міністерка Данії відвідала Бучу. Фото: Офіс Генпрокурора

"Данія входить до топ-10 країн за обсягом допомоги Україні у співвідношенні до ВВП. Ми високо цінуємо військову допомогу, особливо історичне рішення надати Україні винищувачі F-16", — додав він.

Раніше ми розповідали, Буча має розглядатися як один із варіантів місця проведення суду над російськими воєнними злочинцями. В цьому місті проявилась уся сутність путінського режиму.

Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністрами Хорватії, Словаччини, Словенії та президенткою Молдови відвідав Бучу Київської області у річницю її звільнення від російських окупантів. Глава держави вручив почесну відзнаку міста-героя.

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