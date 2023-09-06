Премьер-министр Дании посетила Бучу, где почтила память замученных россиянами людей

Мэтте Фредериксен возлагает цветы к могилам замученных людей. Фото: Офис генерального прокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин показал премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен места российских военных преступлений в Буче. Глава датского правительства возложила цветы на могилы замученных до смерти людей.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

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"Должны всегда помнить о жертвах ужасных военных преступлений, которые российские оккупанты совершили на украинской земле", — подчеркнул он.



Генпрокурор отметил, что, хотя российские войска отступили из Киевской области, агрессор продолжает неизбирательные обстрелы мирных украинских городов.

Премьер-министр Дании посетила Бучу. Фото: Офис Генпрокурора

Премьер-министр Дании посетила Бучу. Фото: Офис Генпрокурора

"Сегодня утром враг совершил очередную ракетную атаку на Киев и населенные пункты области. Но каждая такая атака лишь укрепляет нашу решимость остановить Россию и добиться, чтобы преступный режим России понес ответственность за каждое совершенное преступление", — констатировал Андрей Костин.



Генпрокурор поблагодарил за поддержку Данией борьбы Украины за суверенитет и территориальную целостность, а также за помощь на пути к справедливости.

Премьер-министр Дании посетила Бучу. Фото: Офис Генпрокурора

Премьер-министр Дании посетила Бучу. Фото: Офис Генпрокурора

"Дания входит в топ-10 стран по объему помощи Украине в отношении ВВП. Мы высоко ценим военную помощь, особенно историческое решение предоставить Украине истребители F-16", — добавил он.

Ранее мы рассказывали, что Буча должна рассматриваться как один из вариантов места проведения суда над российскими военными преступниками. В этом городе проявилась вся суть путинского режима.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министрами Хорватии, Словакии, Словении и президентом Молдовы посетил Бучу Киевской области в годовщину ее освобождения от российских оккупантов. Глава государства вручил почетное отличие города-героя.