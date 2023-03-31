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Зеленський разом із главами іноземних держав та урядів відвідав Бучу

31 березня 2023 17:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський та іноземні лідери
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 31 березня, Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністрами Хорватії, Словаччини, Словенії та президенткою Молдови відвідав Бучу Київської області у річницю її звільнення від російських окупантів. Глава держави вручив почесну відзнаку міста-героя.

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"У річницю звільнення Бучі разом із главами іноземних держав та урядів вшанували пам’ять жителів міста, які загинули під час російської окупації", — повідомив Зеленський. 

Глава держави вручив Бучі почесну відзнаку, що символізує силу цього міста й складний шлях, пройдений українцями.  

"Міста, про яке тоді світ іще не знав. Міста, про яке відтоді світ уже не забуде. Ми не дамо забути. Людська порядність не дасть забути", — наголосив Зеленський.

Зеленський та іноземні лідери відвідали вулицю Вокзальну в Бучі. 27 лютого минулого року там бійці ЗСУ знищили колону окупантів. Загарбники рухалися до Києва з боку Гостомеля.

Він нагадав, що під час бойових дій тоді постраждали 215 будівель. Президент України також поспілкувався з 85-річним Григорієм Замогильним, який залишався у своїй оселі під час бойових дій та окупації Бучі. 

"Людство має пам’ятати кожне українське місто, кожну вулицю, чиї героїзм і стійкість дають майбутнє всім, хто цінує життя", — додав Зеленський.

Нагадаємо, голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії приїхали до України. Вони візьмуть участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі. До Києва також приїхала президентка Молдови Мая Санду.

Також ми писали, що сьогодні, 31 березня, прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером. Вони обговорили протидію агресії рф та подальшу взаємодію.

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