Зеленський разом із главами іноземних держав та урядів відвідав Бучу

Зеленський та іноземні лідери

Сьогодні, 31 березня, Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністрами Хорватії, Словаччини, Словенії та президенткою Молдови відвідав Бучу Київської області у річницю її звільнення від російських окупантів. Глава держави вручив почесну відзнаку міста-героя.

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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"У річницю звільнення Бучі разом із главами іноземних держав та урядів вшанували пам’ять жителів міста, які загинули під час російської окупації", — повідомив Зеленський.

Глава держави вручив Бучі почесну відзнаку, що символізує силу цього міста й складний шлях, пройдений українцями.

"Міста, про яке тоді світ іще не знав. Міста, про яке відтоді світ уже не забуде. Ми не дамо забути. Людська порядність не дасть забути", — наголосив Зеленський.

Зеленський та іноземні лідери відвідали вулицю Вокзальну в Бучі. 27 лютого минулого року там бійці ЗСУ знищили колону окупантів. Загарбники рухалися до Києва з боку Гостомеля.

Він нагадав, що під час бойових дій тоді постраждали 215 будівель. Президент України також поспілкувався з 85-річним Григорієм Замогильним, який залишався у своїй оселі під час бойових дій та окупації Бучі.

"Людство має пам’ятати кожне українське місто, кожну вулицю, чиї героїзм і стійкість дають майбутнє всім, хто цінує життя", — додав Зеленський.

Нагадаємо, голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії приїхали до України. Вони візьмуть участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі. До Києва також приїхала президентка Молдови Мая Санду.

Також ми писали, що сьогодні, 31 березня, прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером. Вони обговорили протидію агресії рф та подальшу взаємодію.