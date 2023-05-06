Президент України привітав Чарльза ІІІ з коронацією: звернення
Сьогодні, 6 травня, глава уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулась коронація Короля Чарльза III і Королеви Каміли.
Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.
Звернення Зеленського
"Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей — справжніх друзів України — із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства — процвітання та спільних із нами перемог", — написав Володимир Зеленський.
Крім цього він додав, що для нього було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні.
"Я памʼятаю нашу розмову, я памʼятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям! Дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати життя і свободу!
Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу!" — сказав Президент України.
Нагадаємо, що 5 травня у вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів про збереження темпу і сили міжнародної роботи. Він повідомив, що у підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю.