Президент Украины поздравил Чарльза ІІІ с коронацией: обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Сегодня, 6 мая, глава правительства Украины и первая леди Украины представляют наше государство в Соединенном Королевстве, где состоялась коронация Короля Чарльза III и Королевы Камилы.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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Обращение Зеленского

"От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величества — настоящих друзей Украины — с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства — процветания и общих с нами побед", — написал Владимир Зеленский.

Кроме этого он добавил, что для него было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне.

"Я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И благодарю за поддержку! Спасибо всем британцам! Спасибо каждому и каждой, кто помогает защищать жизнь и свободу! Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою! Слава нашему прекрасному народу!" — сказал Президент Украины.

Напомним, что 5 мая в вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал о сохранении темпа и силы международной работы. Он сообщил, что в итоге встреч в Хельсинки и Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием.