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Президент Украины поздравил Чарльза ІІІ с коронацией: обращение

6 мая 2023 20:13
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Президент Украины поздравил Чарльза ІІІ с коронацией: обращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 6 мая, глава правительства Украины и первая леди Украины представляют наше государство в Соединенном Королевстве, где состоялась коронация Короля Чарльза III и Королевы Камилы.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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"От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величества — настоящих друзей Украины — с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства — процветания и общих с нами побед", — написал Владимир Зеленский.

Кроме этого он добавил, что для него было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне.

"Я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И благодарю за поддержку! Спасибо всем британцам! Спасибо каждому и каждой, кто помогает защищать жизнь и свободу! Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою! Слава нашему прекрасному народу!" — сказал Президент Украины.

 

Напомним, что 5 мая в вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал о сохранении темпа и силы международной работы. Он сообщил, что в итоге встреч в Хельсинки и Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием.

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