Зеленський розповів про посилення допомоги для українських воїнів: звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба офісу Президента

Сьогодні, 5 травня, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів про збереження темпу і сили міжнародної роботи. Він повідомив, що у підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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За словами Президента України, за тиждень проведено багато розмов і зустрічей: Сполучені Штати і Бахрейн, Нідерланди і Бельгія, Фінляндія і Швеція, Норвегія і Данія, Ісландія, Канада, Нова Зеландія, Африканський Союз і Коморські Острови та вся багатонаціональна спільнота донорів і партнерів United24.

"Робимо все, щоб світ чув Україну, розумів Україну та допомагав Україні, бо, допомагаючи нам, світ захищає себе. Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю — на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення. Маємо більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу. Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави", — написав Володимир Зеленський.

Крім цього, він зазначив, що вистояти, перемогти й покарати ворога — це спільне завдання.

"У єдності, щодня роблячи Україну сильнішою, щодня додаючи нашій державі нових можливостей, дійдемо до перемоги!" — заявив Президент України.

Нагадаємо, що на United24 з’явилися два нових напрями, а також приєдналися ще п’ять амбасадорів. Гуманітарне розмінування та освіта стануть новими напрямами діяльності фандрейзингової платформи.