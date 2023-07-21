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Придбає за 1 гривню: уряд націоналізує "Сенс Банк"

21 липня 2023 16:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Придбає за 1 гривню: уряд націоналізує "Сенс Банк"
"Сенс Банк". Фото: sensebank
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію "Сенс Банку". Його придбають за 1 гривню.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

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Уряд постановив, що держава в особі Мінфіну придбає "Сенс Банк" за 1 гривню.

"Сенс" стає державним банком. Орган управління Мінфін", — розповів Железняк.

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Постанова уряду. Фото: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, 20 липня правління Національного банку України ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк". Воно звернулось до Кабінету міністрів з проханням націоналізації фінансової установи.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

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