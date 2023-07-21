Приобретет за 1 гривну: правительство национализирует "Сенс Банк"
Кабинет министров Украины принял решение о национализации "Сенс Банка". Его приобретут за 1 гривну.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Национализация финучреждения
Правительство постановило, что государство в лице Минфина приобретет "Сенс Банк" за 1 гривну.
"Сенс" становится государственным банком. Орган управления Минфин", — рассказал Железняк.
Напомним, 20 июля правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк". Оно обратилось в Кабинет министров с просьбой национализации финансового учреждения.
Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.