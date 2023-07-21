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Приобретет за 1 гривну: правительство национализирует "Сенс Банк"

21 июля 2023 16:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Приобретет за 1 гривну: правительство национализирует "Сенс Банк"
"Сенс Банк". Фото: sensebank
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет министров Украины принял решение о национализации "Сенс Банка". Его приобретут за 1 гривну.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

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Правительство постановило, что государство в лице Минфина приобретет "Сенс Банк" за 1 гривну.

"Сенс" становится государственным банком. Орган управления Минфин", — рассказал Железняк.

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Решение правительства. Фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, 20 июля правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк". Оно обратилось в Кабинет министров с просьбой национализации финансового учреждения.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

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