Пограничники объяснили, готова ли Украина к масштабному удару России со стороны Беларуси

Пограничник на службе. Фото: interfax.com.ua

Украинские инженерные группы украинских пограничных войск активно укрепляют границу с Беларусью, проводя ежедневные работы по всей её длине. При этом, ситуация на границе отличается от той, которая была 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"Сегодняшняя обстановка на границе заметно отличается от той, что наблюдалась 24 февраля прошедшего года. Наши инженерные бригады активно работают, усиливая оборонительные мероприятия вдоль границы с Беларусью", — подчеркнул он.

Демченко также отметил, что было построено несколько сотен километров противотранспортных рвов и различных типов ограждений. При этом он указал, что пограничники также фокусируются на ликвидации потенциальных путей прохода через границу.

"Кроме того, рядом с границей строятся различные укрепления, включая огневые точки, блиндажи и траншеи, для обеспечения безопасности наших войск. Необходимые участки также минируются соответствующими подразделениями ВСУ", — рассказал представитель.

Он подтвердил, что мероприятия по усилению границы проводятся на протяжении всей ее длины, составляющей приблизительно 1100 километров.

Напомним, что украинские пограничники пропустят соотечественников, которые захотят вернуться из Российской Федерации в Украину. Это будет происходить несмотря на то, что контрольно-пропускные на границе с Россией и Беларусью не функционируют.