Прикордонники показали, як готують чотирилапих друзів до оборони України
Українські прикордонники показали, як тренують чотирилапих "детективів". Вже зовсім скоро собаки разом з кінологами будуть обороняти кордони країни.
Про це повідомляє ДПСУ.
Тренування чотирилапих захисників
"Цінність перемоги розуміємо не тільки ми, а й брати наші менші", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники розповіли, що тренування собак проходить за правилом: впорався із завданням — отримай іграшку та похвалу.
Нагадаємо, українські захисники часто допомагають тваринкам, які потрапили в пастку. Цього разу прикордонник прийшов на допомогу пташеняті, яке випало з гнізда.
Також ми писали, що українські моряки, що прямують до Ізмаїла, просять взяти під опіку кошеня, яке випадково опинилося у трюмі з металобрухтом. Чотирилапий потрапив на судно в порту Хайфа (Ізраїль), де після пресування металу дивом залишилося живим.
Додамо, Державна прикордонна служба України змінила основні правила для виїзду за кордон з тваринами. Для цього потрібно мати спеціальні документи.