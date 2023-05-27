Прикордонники показали, як готують чотирилапих друзів до оборони України

Прикордонник тренує собаку. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники показали, як тренують чотирилапих "детективів". Вже зовсім скоро собаки разом з кінологами будуть обороняти кордони країни.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Тренування чотирилапих захисників

"Цінність перемоги розуміємо не тільки ми, а й брати наші менші", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники розповіли, що тренування собак проходить за правилом: впорався із завданням — отримай іграшку та похвалу.

Нагадаємо, українські захисники часто допомагають тваринкам, які потрапили в пастку. Цього разу прикордонник прийшов на допомогу пташеняті, яке випало з гнізда.

Також ми писали, що українські моряки, що прямують до Ізмаїла, просять взяти під опіку кошеня, яке випадково опинилося у трюмі з металобрухтом. Чотирилапий потрапив на судно в порту Хайфа (Ізраїль), де після пресування металу дивом залишилося живим.

Додамо, Державна прикордонна служба України змінила основні правила для виїзду за кордон з тваринами. Для цього потрібно мати спеціальні документи.