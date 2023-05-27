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Пограничники показали, как готовят четырехлапых друзей к обороне Украины

27 мая 2023 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники показали, как готовят четырехлапых друзей к обороне Украины
Пограничник тренирует собаку. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские пограничники показали, как тренируют четырехлапых "детективов". Уже совсем скоро собаки вместе с кинологами будут защищать границы страны.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Тренировка четырехлапых защитников

"Ценность победы понимаем не только мы, но и братья наши меньшие", — говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что тренировка собак проходит по правилу: справился с заданием — получи игрушку и похвалу.

Напомним, украинские защитники часто помогают попавшим в ловушку животным. На этот раз пограничник пришел на помощь выпавшему из гнезда птенцу.

Также мы писали, что украинские моряки, направляющиеся в Измаил, просят взять под опеку котенка, случайно оказавшегося в трюме с металлоломом. Четвероногий попал на судно в порту Хайфа (Израиль), где после прессования металла чудом осталось живым.

Добавим, Государственная пограничная служба Украины изменила основные правила для выезда за границу с животными. Для этого необходимо иметь специальные документы.

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