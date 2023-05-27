Пограничники показали, как готовят четырехлапых друзей к обороне Украины
Украинские пограничники показали, как тренируют четырехлапых "детективов". Уже совсем скоро собаки вместе с кинологами будут защищать границы страны.
Об этом сообщает ГПСУ.
Тренировка четырехлапых защитников
"Ценность победы понимаем не только мы, но и братья наши меньшие", — говорится в сообщении.
Пограничники рассказали, что тренировка собак проходит по правилу: справился с заданием — получи игрушку и похвалу.
Напомним, украинские защитники часто помогают попавшим в ловушку животным. На этот раз пограничник пришел на помощь выпавшему из гнезда птенцу.
Также мы писали, что украинские моряки, направляющиеся в Измаил, просят взять под опеку котенка, случайно оказавшегося в трюме с металлоломом. Четвероногий попал на судно в порту Хайфа (Израиль), где после прессования металла чудом осталось живым.
Добавим, Государственная пограничная служба Украины изменила основные правила для выезда за границу с животными. Для этого необходимо иметь специальные документы.