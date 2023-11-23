Прикордонники затримали "альпіністів", які намагалися потрапити до Словаччини
Прикордонники перехопили чотирьох "альпіністів", які намагалися потрапити до Словаччини. Свій шлях вони проклали через гори.
Про це повідомляє ДПСУ.
Як "альпіністи" хотіли перетнути кордон
У ДПСУ розповіли, що троє чоловіків рухалися групою, а четвертий — сам.
"Усі – місцеві, громадяни України. Під час перевірки чоловіки зізналися, що планували горами дістатися Словаччини, а далі — до Чехії та Німеччини, де мешкають їхні односельці", — йдеться у повідомленні.
Після з'ясування обставин та притягнення до адміністративної відповідальності справи щодо фігурантів передадуть до суду.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники знайшли чоловіка, який понад три доби блукав у горах. Його виявили з обмороженими кінцівками 21 листопада. Вчора, 22 листопада, стало відомо, що він помер.
Також ми писали, українець у соцмережах поділився власною історією, як йому вдалося переплисти річку та незаконно потрапити до Румунії. Ухилянт пропливав повз прикордонників, але ті його не помітили.
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