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Прикордонники затримали "альпіністів", які намагалися потрапити до Словаччини

23 листопада 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники затримали "альпіністів", які намагалися потрапити до Словаччини
Затримані чоловіки та прикордонники. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники перехопили чотирьох "альпіністів", які намагалися потрапити до Словаччини. Свій шлях вони проклали через гори.

Про це повідомляє ДПСУ.

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У ДПСУ розповіли, що троє чоловіків рухалися групою, а четвертий — сам. 

Прикордонники та затриманий чоловік
Прикордонники та затриманий чоловік. Фото: ДПСУ

"Усі – місцеві, громадяни України. Під час перевірки чоловіки зізналися, що планували горами дістатися Словаччини, а далі — до Чехії та Німеччини, де мешкають їхні односельці", — йдеться у повідомленні.

Після з'ясування обставин та притягнення до адміністративної відповідальності справи щодо фігурантів передадуть до суду.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники знайшли чоловіка, який понад три доби блукав у горах. Його виявили з обмороженими кінцівками 21 листопада. Вчора, 22 листопада, стало відомо, що він помер. 

Також ми писали, українець у соцмережах поділився власною історією, як йому вдалося переплисти річку та незаконно потрапити до Румунії. Ухилянт пропливав повз прикордонників, але ті його не помітили.

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