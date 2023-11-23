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Пограничники задержали "альпинистов", которые пытались попасть в Словакию

23 ноября 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники задержали "альпинистов", которые пытались попасть в Словакию
Задержанные мужчины и пограничники. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники перехватили четырех "альпинистов", которые пытались попасть в Словакию. Свой путь они проложили через горы.

Об этом сообщает ГПСУ.

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В ГПСУ рассказали, что трое мужчин двигались группой, а четвертый — сам.

Пограничники и задержанный мужчина
Пограничники и задержанный мужчина. Фото: ГНСУ

"Все — местные, граждане Украины. Во время проверки мужчины признались, что планировали по горам добраться до Словакии, а дальше — в Чехию и Германию, где живут их односельчане", — говорится в сообщении.

После выяснения обстоятельств и привлечения к административной ответственности дела относительно фигурантов передадут в суд.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, на Закарпатье пограничники нашли мужчину, который более трех суток бродил в горах. Его обнаружили с обмороженными конечностями 21 ноября. Вчера, 22 ноября, стало известно, что он умер.

Также мы писали, что украинец в соцсетях поделился собственной историей, как ему удалось переплыть реку и незаконно попасть в Румынию. Уклонист проплывал мимо пограничников, но те его не заметили.

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