Пограничники задержали "альпинистов", которые пытались попасть в Словакию
Пограничники перехватили четырех "альпинистов", которые пытались попасть в Словакию. Свой путь они проложили через горы.
Об этом сообщает ГПСУ.
Как "альпинисты" хотели пересечь границу
В ГПСУ рассказали, что трое мужчин двигались группой, а четвертый — сам.
"Все — местные, граждане Украины. Во время проверки мужчины признались, что планировали по горам добраться до Словакии, а дальше — в Чехию и Германию, где живут их односельчане", — говорится в сообщении.
После выяснения обстоятельств и привлечения к административной ответственности дела относительно фигурантов передадут в суд.
Напомним, на Закарпатье пограничники нашли мужчину, который более трех суток бродил в горах. Его обнаружили с обмороженными конечностями 21 ноября. Вчера, 22 ноября, стало известно, что он умер.
Также мы писали, что украинец в соцсетях поделился собственной историей, как ему удалось переплыть реку и незаконно попасть в Румынию. Уклонист проплывал мимо пограничников, но те его не заметили.
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