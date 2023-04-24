Вручення повістки за кордоном — юрист пояснив, чи це можливо

Отримання повістки та служба в армії. Фото: Новини.LIVE

В Україні все ще триває загальна мобілізація, тож військовозобов'язаних чоловіків турбують питання призову. Зокрема, чи можуть вручити повістку українцям, які перебувають за кордоном.

Юрист T&T Partners Владислав Юрчак дав детальне роз'яснення.

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Порядок ведення військового обліку — що відомо

30 грудня 2022 року уряд затвердив постанову № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

У прийнятому документі мова йшла й про призов військовозобов’язаних чоловіків за кордоном. Зокрема, на дипломатичні установи України було покладено ряд обов'язків:

вести військовий облік чоловіків;

вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку;

інформувати та повідомляти про початок чергового призову громадян України на строкову службу;

"сприяти поверненню" військовозобов'язаних та резервістів в Україну під час мобілізації.

Який порядок ведення військового обліку за кордоном. Фото: google.com

Коли чоловіки, які за кордоном, повинні стати на військовий облік

Чоловік має стати на військовий облік у дипломатичній установі за кордоном, якщо виїжджає з України на понад три місяці. Але це поширюється виключно на осіб, що перебувають на консульському обліку, який є добровільний.

Конкретних термінів, коли потрібно ставати на цей облік, та покарання для тих, хто не звернеться до консульства, в постанові чи законах поки що немає.

Чи можуть вручати повістки за кордоном

Згідно з чинним законодавством представники дипломатичних установ не мають права видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, які проживають за кордоном, підкреслив юрист.

Крім того, ніхто з представників дипломатичних установ не може складати матеріали для притягнення осіб за порушення правил військового обліку тощо.

"Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном", — зауважив Юрчак.

Чи можуть вручати повістки за кордоном. Фото: УП

Нагадаємо, ми писали, чи мають право вручати повістки українцям, коли вони знаходяться за кермом.

Також ми розповідали, що чоловіки, які мають бронь від призову, можуть відмовитися від повістки, виданої на вулиці. Проте при собі необхідно мати певний перелік документів.