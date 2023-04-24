Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Призов військовозобов’язаних чоловіків за кордоном: чи будуть українцям вручати повістки arrow

Призов військовозобов’язаних чоловіків за кордоном: чи будуть українцям вручати повістки

24 квітня 2023 11:50
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Вручення повістки за кордоном — юрист пояснив, чи це можливо
Отримання повістки та служба в армії. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні все ще триває загальна мобілізація, тож військовозобов'язаних чоловіків турбують питання призову. Зокрема, чи можуть вручити повістку українцям, які перебувають за кордоном. 

Юрист T&T Partners Владислав Юрчак дав детальне роз'яснення. 

Читайте також:

Порядок ведення військового обліку — що відомо 

30 грудня 2022 року уряд затвердив постанову № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

У прийнятому документі мова йшла й про призов військовозобов’язаних чоловіків за кордоном. Зокрема, на дипломатичні установи України було покладено ряд обов'язків: 

  • вести військовий облік чоловіків;
  • вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку;
  • інформувати та повідомляти про початок чергового призову громадян України на строкову службу;
  • "сприяти поверненню" військовозобов'язаних та резервістів в Україну під час мобілізації.

 

Порядок ведення військового обліку — що відомо
Який порядок ведення військового обліку за кордоном. Фото: google.com

Коли чоловіки, які за кордоном, повинні стати на військовий облік

Чоловік має стати на військовий облік у дипломатичній установі за кордоном, якщо виїжджає з України на понад три місяці. Але це поширюється виключно на осіб, що перебувають на консульському обліку, який є добровільний.

Конкретних термінів, коли потрібно ставати на цей облік, та покарання для тих, хто не звернеться до консульства, в постанові чи законах поки що немає.

Чи можуть вручати повістки за кордоном

Згідно з чинним законодавством представники дипломатичних установ не мають права видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, які проживають за кордоном, підкреслив юрист. 

Крім того, ніхто з представників дипломатичних установ не може складати матеріали для притягнення осіб за порушення правил військового обліку тощо.

"Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном", — зауважив Юрчак.

 

Чи можуть вручати повістки за кордоном
Чи можуть вручати повістки за кордоном. Фото: УП

Нагадаємо, ми писали, чи мають право вручати повістки українцям, коли вони знаходяться за кермом. 

Також ми розповідали, що чоловіки, які мають бронь від призову, можуть відмовитися від повістки, виданої на вулиці. Проте при собі необхідно мати певний перелік документів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB