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Призыв военнообязанных мужчин за границей: будут ли украинцам вручать повестки

24 апреля 2023 11:50
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Вручение повестки за границей — юрист объяснил, возможно ли это
Получение повестки и служба в армии. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине все еще продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанных мужчин беспокоят вопросы призыва. В частности, могут ли вручить повестку украинцам, находящимся за границей.

Юрист T&T Partners Владислав Юрчак дал подробное разъяснение.

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Порядок ведения военного учета — что известно

30 декабря 2022 года правительство утвердило постановление № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

В принятом документе речь шла и о призыве военнообязанных мужчин за границей. В частности, на дипломатические учреждения Украины был возложен ряд обязанностей:

  • вести военный учет мужчин;
  • вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете и стоящих на военном учете;
  • информировать и сообщать о начале очередного призыва граждан Украины на срочную службу;
  • "способствовать возвращению" военнообязанных и резервистов в Украину во время мобилизации.

 

Порядок ведения военного учета — что известно
Каков порядок ведения военного учета за границей. Фото: google.com

Когда мужчины, находящиеся за границей, должны стать на военный учет

Мужчина должен стать на военный учет в дипломатическом учреждении за границей, если выезжает из Украины более чем на три месяца. Но это распространяется исключительно на лиц, которые находятся на добровольном консульском учете.

Конкретных сроков, когда нужно становиться на этот учет и наказания для тех, кто не обратится в консульство, в постановлении или законах пока нет.

Могут ли вручать повестки за границей

Согласно действующему законодательству представители дипломатических учреждений не имеют права издавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей, подчеркнул юрист.

Кроме того, никто из представителей дипломатических учреждений не может составлять материалы для привлечения лиц за нарушение правил военного учета.

"Новым порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине, а потому нововведения в законодательстве никак не влияют на находящихся за рубежом лиц", — отметил Юрчак.

 

Могут ли вручать повестки за границей
Могут ли вручать повестки за границей. Фото: УП

Напомним, мы писали, имеют ли право вручать повестки украинцам, когда они находятся за рулем.

Также мы рассказывали, что мужчины, имеющие бронь от призыва, могут отказаться от повестки, выданной на улице. Однако при себе необходимо иметь определенный список документов.

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