"Про кошти партнерів не йдеться": Зеленський прокоментував причини звільнення Резнікова

Президент України Володимир Зеленський. Фото: CNN

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію зі звільненням Олексія Резнікова з посади міністра оборони. За його словами, вона не пов'язана з розкраданням коштів, наданих західними партнерами.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN.

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Глава держави відповів на запитання, чи здатний він здійснити зміни у питанні корупції, щоб вивести Україну на "новий шлях". Він заявив, що у нього немає іншого вибору.

"Тут у мене немає альтернативи, і я її не хочу. Ми не хочемо мати жодних компромісів із будь-якими не тільки корумпованими людьми, а й навіть із думками про це", — заявив Зеленський.

Журналіст CNN запитав у Президента України щодо Резнікова. Він сказав, що західне суспільство пов'язує корупцію в Україні в перший рік повномасштабного вторгнення РФ зі звільненням вже колишнього очільника Міноборони.

"Послухайте, є багато людей, які кажуть, що в перший рік було багато корупції, і саме тому ви звільнили міністра Резнікова", — наголосив журналіст.

Зеленський зазначив, що всі ці випадки не пов'язані з допомогою від українських партнерів.

За словами глави держави, у контексті звільнення Резнікова йдеться ані про зброю від західних союзників, ані про гроші західних партнерів на зброю, ані про їхні гроші для бюджету.

"Це суто українські кейси, які зараз не мають для мене жодного значення", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України.

Також ми писали, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

Додамо, 6 вересня, парламент призначив Рустема Умєрова новим міністром оборони України.