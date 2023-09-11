"О средствах партнеров речь не идет": Зеленский прокомментировал причины увольнения Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: CNN

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с увольнением Алексея Резникова с должности министра обороны. По его словам, она не связана с разворовыванием денег, предоставленных западными партнерами.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN.

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Увольнение Резникова

Глава государства ответил на вопрос, способен ли он осуществить изменения в вопросе коррупции, чтобы вывести Украину на "новый путь". Он заявил, что у него нет иного выбора.

"Здесь у меня нет альтернативы, и я ее не хочу. Мы не хотим иметь никаких компромиссов с любыми не только коррумпированными людьми, но даже с мыслями об этом", — заявил Зеленский.

Журналист CNN спросил Президента Украины относительно Резникова. Он сказал, что западное общество связывает коррупцию в Украине в первый год полномасштабного вторжения РФ с увольнением уже бывшего главы Минобороны.

"Послушайте, есть много людей, которые говорят, что в первый год было много коррупции, и именно поэтому вы уволили министра Резникова", — подчеркнул журналист.

Зеленский отметил, что все эти случаи не связаны с помощью украинских партнеров.

По словам главы государства, в контексте увольнения Резникова речь идет ни об оружии от западных союзников, ни о деньгах западных партнеров на оружие, ни об их деньгах для бюджета.

"Это сугубо украинские кейсы, которые сейчас не имеют для меня никакого значения", — добавил Зеленский.

Напомним, 3 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины.

Также мы писали, 5 сентября, Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.

Добавим, 6 сентября, парламент назначил Рустема Умерова новым министром обороны Украины.